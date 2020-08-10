«الاقتصاد»: تسجيل 1047 علامة تجارية إقليمية ودولية خلال يوليو

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت وزارة الاقتصاد بأن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة، خلال يوليو الماضي، بلغ 1047 علامة تجارية عربية وإقليمية ودولية، على الرغم من تداعيات أزمة «كورونا» وتأثيرها في الأعمال في مختلف الدول.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، حول العلامات التجارية المسجلة في يوليو، أن العلامات المسجلة حديثاً تتنوع في قطاعات ومجالات مختلفة، منها مجالات المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى قطاعات النفط والصحة والتجارة والتكنولوجيا والعقارات والمقاولات، فضلاً عن السياحة والصناعة والاستشارات الهندسية، إلى جانب المتاجرة الإلكترونية والملابس والأقمشة، علاوة على إدارة وتشغيل المطارات والمطاعم وتجارة الأدوات المنزلية والعطور والإسمنت وتأجير السيارات، والخدمات المالية والاستشارات والدراسات الإعلامية.

وتعدّ الإمارات - وفقاً لمختلف التقارير الدولية - مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لكبريات الشركات العربية والعالمية، خصوصاً في ضوء ما تقدمه الدولة من حوافز للاستثمار الأجنبي.

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