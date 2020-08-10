تحذير من احتيال الشبكات الاجتماعية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

مع تزايد عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى شبكات التواصل الاجتماعي، هناك خطر متزايد من عمليات الاحتيال، التي قد تتمثل في سرقة الهوية، حيث يجمع المحتالون المعلومات الشخصية من مواقع الشبكات الاجتماعية. ولذلك قبل الانضمام إلى أي موقع للتواصل الاجتماعي، ينبغي البحث عنه عبر الإنترنت للتأكد من أنه مشروع، مع عدم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور نفسهما لتسجيل الدخول إلى مواقع الشبكات المستخدمة للوصول إلى الحسابات المصرفية من خلال الإنترنت. كما يجب تجنب مشاركة المعلومات الشخصية، مع الحذر تجاه الضغط فوق الروابط، حتى إذا بدت الرسالة وكأنها واردة من صديق، وعندها اتصل بالمرسل مباشرة للتأكد من أنها حقيقية. ومن الضروري أيضاً استخدم إعدادات الخصوصية لتقييد الوصول إلى المعلومات، وعدم تضمين أي معلومات في الملف يمكن أن تساعد اللصوص على سرقة الهوية، مثل العنوان أو رقم الهاتف أو حتى معلومات التوظيف.

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