بيان مشترك لوزراء الطاقة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان والعراق حول التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ، ووزير النفط في دولة الكويت الدكتور خالد علي الفاضل، ووزير النفط في مملكة البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير النفط والغاز في سلطنة عمان الدكتور محمد بن حمد الرمحي، ووزير النفط في الجمهورية العراقية إحسان عبد الجبار إسماعيل اتصالا هاتفيا مشتركا اليوم استعرضوا خلاله أهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وفي نهاية الاتصال، صدر عن أصحاب السمو والمعالي الوزراء البيان المُشترك التالي..

" أشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق "أوبك بلس"؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها، في أشهر مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية "أوبك بلس".

وأكّد الوزراء، مُجدداً، أن الالتزام الكامل باتفاق "أوبك بلس"، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل."

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