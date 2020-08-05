«أبوظبي الأول» يطرح أكبر إصدار لسندات «فورموزا» المقومة باليوان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول عن قيامه أخيراً بإصدار مزدوج لسندات «فورموزا» بقيمة 3.6 مليارات يوان صيني بأجل استحقاق لمدة خمس سنوات، ويعد أكبر إصدار لسندات «فورموزا» المقومة باليوان الصيني على مستوى العالم.

وأكد البنك في بيان أمس، أنه رغم فترة العطلات في المنطقة، نجح البنك في استقطاب سيولة دولية قوية بلغت أكثر من 3.6 مليارات يوان صيني، ليتمكن من زيادة حجم الإصدار المستهدف من مليار يوان إلى مستوى قياسي بلغ 3.6 مليارات يوان. ومكّن هذا الإدراج المزدوج لإصدار بنك أبوظبي الأول من تحقيق طلب قوي من قبل المستثمرين في تايوان ومختلف أنحاء آسيا. ويعتبر البنك من أبرز المؤسسات المالية في الإصدارات المنتظمة لسندات «فورموزا»، حيث تمكن البنك من جمع 1.4 مليار يوان صيني في إصدار مماثل قام به في شهر يونيو الماضي.

وحظي هذا الإصدار بنجاح استثنائي، حيث فاقت قيمته الإصدار السابق الأكبر من نوعه، إصدار «كريدي أجريكول» في 2016، الذي بلغ 2.675 مليار يوان صيني، وقدم عائدات بلغت 3.4% باليوان الصيني، الأمر الذي مكن من تحقيق نسبة تسعير تنافسية مقارنة مع أسواق أخرى.

وقالت رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول، رولا القاضي: «حقق هذا الإصدار نجاحاً كبيراً فاق كل التوقعات من حيث القيمة، الأمر الذي يعكس الثقة القوية للمستثمر الآسيوي بالإمكانات الائتمانية لبنك أبوظبي الأول وباقتصاد إمارة أبوظبي».

وأضافت أن «قدرتنا على الوصول إلى الأسواق المستهدفة في وقت قصير، والاستفادة من فرص التمويل، تمنحنا مزايا تنافسية فريدة لتعزيز مستويات التمويل والسيولة. وكان لإصدار السندات باليوان الصيني أثره الكبير في تحقيق نسبة تسعير تنافسية مقارنة مع الأسواق أخرى».

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