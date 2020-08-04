انتحال الشخصية والاحتيال

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتم سرقة المعلومات الشخصية عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، من خلال طرق تُعرف بهندسة وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يلجأ الجُناة إلى الخداع والتلاعب للحصول على المعلومات السرّية مثل كلمات المرور والرموز السرّية.

ويتم استخدام هذه المعلومات لانتحال شخصية الضحية، لغرض الوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان لسرقة الأموال، أو استخدام هذه المعلومات لأنشطة جنائية أخرى. أما الاحتيال والغش الإلكتروني فهو طريقة أخرى يحصل فيها جُناة الفضاء الإلكتروني على المعلومات الشخصية للأفراد، مثل كلمات المرور والرموز السرّية. وفي هذا النوع من عمليات الغش، يتم إرسال رسائل إلكترونية مزيّفة تبدو كأنها رسائل مصرفية رسمية يطلبون فيها معلومات الفرد الشخصية. وفي حال امتثال الضحية لهذا الطلب، يحصل الجاني على المعلومات الكافية التي تخوّله سرقة المال أو ارتكاب أنواع أخرى من الاحتيال.

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