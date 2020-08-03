اقتصادية دبي تضيف نشاطين جديدين خلال يونيو

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بإضافة نشاطين جديدين إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال شهر يونيو 2020، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

وتعد هذه الإضافة للأنشطة الجديدة، في إطار حرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة. ويأتي ذلك أيضاً تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة كلاً من نشاط نقل وتوزيع الديزل، ويشمل المنشآت التي تقوم ببيع وتداول مادة الديزل من خلال سيارات تزويد الوقود المتنقلة، ونشاط خدمات بيوت الخبرة القضائية، وتشمل الخدمات التي يشترك في تقديمها الشخصيات الاعتبارية المعتمدة من الشركات وبيوت الخبرة أو ثلاثة أشخاص أو أكثر من الخبراء المحلفين أمام محاكم دبي والمختصين في بحث مهام توكل إليهم من المحاكم أو الجهات القضائية أو غيرها، وتتعلق بواقعة أو وقائع تستلزم خبرة علمية أو فنية خاصة في بحثها أو تقديرها أو إثباتها وإبداء الرأي فيها.

وكانت اقتصادية دبي، قد أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية، على كل المعلومات وشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات، خصوصاً التي تخطط للوجود في دبي.

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