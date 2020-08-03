19 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 7 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 19 ألفاً و106 شكاوى من خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 10 آلاف و462 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، مقابل 8644 شكوى من خدمات «دو»، منذ بداية عام 2020 حتى يوليو من العام نفسه، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات: الهواتف المحمولة، والثابتة، والإنترنت.

ووفقاً للتقرير، فقد تم إغلاق ما نسبته 94.1% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، فيما تم إنجاز حل 3.9% من الشكاوى، خلال فترة أكثر من خمسة أيام، في حين تم إغلاق 95.7% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، وحل نسبة 2.4% من الشكاوى في أكثر من خمسة أيام.

وكشف التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» بلغ 70.4%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 15.2%، ونسبة الحياد 14.4%.

أما نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» فبلغت 74.1%، في حين بلغ معدل عدم الرضا 10.7%، ونسبة الحياد 15.2%.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير الذي يصدر بشكل شهري يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة، لضمان تقديم الخدمات للمتعاملين، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

إغلاق 94.1% من شكاوى «اتصالات»، و95.7% من «دو».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news