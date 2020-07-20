6 نصائح لإدارة ديون المؤسسات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يشكل الاقتراض بالنسبة لعدد من المؤسسات، بدءاً من الناشئة وصولاً إلى الكبيرة والراسخة منها، أداة للتوسع المالي أو توليد رأس المال العامل أو تحسين التدفق النقدي، وفقاً لنشرة صادرة عن اتحاد مصارف الإمارات، محدّدة ست نصائح لإدارة الديون الخاصة بالمؤسسات.

وأشارت النشرة إلى أنواع عدة من الديون التي يمكن للشركات الاختيار منها، مشدّدة على أهمية اختيار النوع الصحيح بحسب مدة الاقتراض المفضلة.

وأوضحت، على سبيل المثال، أن الديون الطويلة الأمد تعدّ أكثر ملاءمة لشراء المعدات وأصول ثابتة أخرى.

وأضافت أنه يمكن أن تكون الديون مضمونة مقابل رهن ممتلكات أو معدات خاصة بالمؤسسة، أو غير مضمونة، لافتة إلى أنه بوسع المؤسسات كذلك اللجوء إلى آليات ديون أخرى، مثل السحوبات على المكشوف وخطابات الاعتماد.

ووفقاً للنشرة، يسمح السحب على المكشوف للعميل أن يسحب المال حتى إن لم يكن المال موجوداً في رصيده، وذلك حتى سقف معين يتم الاتفاق عليه، أما خطاب الاعتماد، فعادة ما يستخدم ضمن العمليات التجارية الدولية، حيث يقوم المصرف بإصدار هذا الخطاب ضماناً لتلقي البائع الدفعة المستحقة من المشتري، وفي حال إخفاق المشتري بتسديد التزاماته التعاقدية، يقوم المصرف عندها بتسديد قيمة الشراء.

وذكرت النشرة أنه يتعيّن على المؤسسات أن تحرص على سداد ديونها في المواعيد المحددة، وإلا تصبح الدفعات غير المسددة ديوناً متعثرة تؤثر في التصنيف الائتماني للشركة ومكانتها المالية في السوق، ما قد يحدّ من فرص الاقتراض المستقبلية، مشيرة إلى أنه من الضروري لمالك المؤسسة أن يدير ديونه بكفاءة ليحمي مؤسسته.

وحددت النشرة أبرز النصائح والتوجيهات في هذا الشأن كما يلي:

1- إعداد قائمة بالديون

من الأهمية بمكان أن تقرر المؤسسة أياً من التزاماتها يجب سدادها أولاً للمحافظة على التدفق النقدي، إذ يمكن للالتزامات، في ما عدا القروض، أن تكون ثابتة أو متغيّرة كالرواتب، والفواتير المستحقة الدفع، والإيجار والخدمات العامة، وعلى مثل هذه الالتزامات أن تتصدّر الأولوية.

2- المحافظة على ميزانية

يجب المحافظة على ميزانية محددة استناداً إلى الوضع المالي الراهن للمؤسسة. وعلى المالك أن يحرص على أن تغطي المبيعات إجمالي التكاليف (الثابتة والمتغيّرة)، ومع غير ذلك، ستتراكم الديون. ويمكن لبرنامج محاسبي أن يساعد في هذا، من خلال متابعة المصاريف الشهرية.

3- تعزيز التدفق النقدي

يجب سداد الأقساط في مواعيدها حفاظاً على استدامة التدفق النقدي للشركة. ولهذا السبب، على أصحاب الأعمال أن يكثفوا جهودهم لتحصيل المبالغ المستحقة القبض من المتعاملين، وأن يحاولوا قدر المستطاع وقف أي مصروفات غير ضرورية.

4- ديون أقل كلفة

من غير المحبذ اقتراض أموال إضافية لتسديد ديون أخرى، ومع ذلك، من الممكن الاقتراض بكلفة أقل لاستبدال الديون الحالية، وتقليص إجمالي المبلغ الذي يتعيّن تسديده. ولهذا الغرض، يُنصح بالاطلاع على جميع الخيارات المتوافرة لاستبدال القروض القائمة من جهات إقراض مختلفة.

5- توحيد الديون

من الخيارات الأخرى المتوافرة، الحصول على قرض جديد لسداد القروض الأخرى كافة. ويمكن لخفض الدفعات الشهرية المستحقة وتمديد فترة السداد عبر توحيد الديون. ويعتبر خفض معدّل الفائدة من المزايا المحتملة الأخرى، حتى ولو أدت فترة السداد إلى دفع مبلغ إجمالي أعلى للفائدة.

6- مستشار ائتماني

إن الحصول على استشارة من مستشار ائتماني حول الطرق المناسبة لإدارة ديون المؤسسة والتفاوض حول صفقات أفضل لسداد الديون، قد يزود صاحب العمل بحلول أفضل، لتقليص التكاليف المرتبطة بالديون المستحقة عليه، والفترة المطلوبة لسداد الديون وما يترتب عليها.

الديون الطويلة الأمد تعدّ أكثر ملاءمة لشراء المعدات وأصول ثابتة أخرى.

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