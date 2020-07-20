تقنية بنكية للتوقيع الرقمي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق بنك أبوظبي الأول بوابة «FAB eSign» الجديدة، التي تقدم أسلوباً آمناً وقانونياً للتوقيع الرقمي على وثائق ومستندات المتعاملين، التي تتيح للأشخاص المخوّلين التوقيع رقمياً على الوثائق من أي مكان وفي أي وقت، وحتى أثناء سفرهم. وبذلك، لن تكون هناك حاجة إلى التوقيع باستخدام الورقة والقلم على الوثائق وتقديمها شخصياً إلى البنك. وتمتاز خدمة «FAB eSign» المبتكرة بالسرعة والسهولة، ما يغني المتعاملين ومديري علاقاتهم عن تمرير الملفات الورقية من شخص إلى آخر، حيث تشمل الخدمة مجموعة من الوثائق، بما في ذلك التسجيل في القنوات المصرفية الإلكترونية، ورسائل عروض التمويل، واتفاقات حسابات الضمان، وغيرها.

ولاستخدام الخدمة يتم إخطار الموقعين المعتمدين، عبر البريد الإلكتروني عند إرسال المستندات إليهم، وتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية، إذ يمكن للعميل مراجعة الوثائق وإضافة توقيعه الرقمي.

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