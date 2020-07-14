«دبي الملاحية» تعزز أسطول تزويد السفن بالوقود ضمن المياه الإقليمية

المصدر: دبي - وام

أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية عن تعزيز أسطول تزويد السفن بالوقود في إمارة دبي، في خطوة متقدمة على درب تنظيم وتسهيل وتعزيز النشاط البحري، وتوظيف الآفاق الواعدة في ظل المزايا التنافسية للتجمع البحري المحلي، التي تضاهي الأفضل عالمياً.

وكشفت السلطة عن زيادة عدد السفن المرخصة للتزويد بالوقود ضمن المياه الإقليمية لدبي لتصل إلى 12 سفينة، مع الامتثال التام للضوابط المطبقة لضمان أعلى مستويات أمن وسلامة طواقم السفن والزوار على السواء.

وقال مدير إدارة عمليات الرسو البحرية في سلطة مدينة دبي الملاحية، المهندس محمد علي البستكي، إن تعزيز أسطول التزويد بالوقود يمثل إضافة نوعية للجهود الرامية إلى توفير السبل الضامنة لعودة الزخم إلى القطاع البحري المحلي، لاسيما مع النشاط المتنامي للحركة الاقتصادية عقب تخفيف القيود المفروضة في دبي، وبالتزامن مع استكمال برنامج التعقيم الوطني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news