الاتحاد للطيران :المسافرون من ابوظبي الى 9 دول يحتاجون نتيجة سلبية لكوفيد -19

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

قالت الاتحاد للطيران اليوم ان المسافرين من ابوظبي الى 9 دول محددة بينهم دولة عربية يحتاجون الى نتيجة سلبية لتحليل لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل المغادرة كشرط للسفر اليها.

وقالت الاتحاد في تحديث جديد ان هذه الدول هي أذربيجان ولبنان وباكستان وسريلانكا وسيشل وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

ودعت الاتحاد المسافرين الى هذه الوجهات وغيرها مراجعة دليل السفر الخاص بالاتحاد للطيران لمعرفة متطلبات السفر الى مختلف الوجهات.

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