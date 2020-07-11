أبرز 10 أسواق للصادرات الإماراتية في 2019

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أن صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال عام 2019 نمت بنسبة 12.1% لتصل إلى 231 مليار درهم.

وأوضحت في تقرير حديث لها أن الصادرات الإماراتية الـ10 الأولى من حيث القيمة هي: الذهب، وزيوت النفط، والألمنيوم، والتبغ، والحلي والمجوهرات، وأسلاك النحاس، وبوليمارات الإيثلين، وبوليمارات البروبلين، والهياكل وأجزائها، والخردة وأجزاء الحديد والصلب.

ولفتت إلى أن أهم 10 دول توجهت اليها الصادرات الإماراتية خلال عام 2019 هي: السعودية، الهند، سويسرا، عُمان، الكويت، العراق، تركيا، الصين، الولايات المتحدة، وسنغافورة.

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