حمدان بن محمد: جاهزون لاستقبال العالم من جديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي باتت جاهزة لاستقبال العالم من جديد عبر مطارها الدولي الذي كان ولايزال يُشكل حلقة الوصل بين شرق العالم وغربه، معرباً سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل لعودة حركة السياحة، وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

جاهزية المطار

ولي عهد دبي: - قادرون على استئناف الإنجازات، وكتابة قصص النجاح التي طالما سطرتها دبي. - متفائلون بقدراتنا على ترسيخ المكانة الاستثنائية لدبي في قطاع السفر والسياحة. - أشكر فرق العمل التي أسهمت في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة جديدة للبناء.

وقال سموه خلال تفقده ظهر أمس مطار دبي الدولي: «اطلعت على الإجراءات، وما شاهدناه يؤكد جاهزية مطار دبي الدولي لاستقبال العالم من جديد، والاستعداد التام لعودة حركة السياحة وفق أفضل معايير السلامة الدولية، حفاظاً على سلامة المسافرين والقادمين إلى دبي».

وتابع سموه: «اليوم نبعث رسالة أمل وتفاؤل للعالم بأننا قادرون على استئناف الإنجازات، وكتابة قصص النجاح التي طالما سطرتها دبي، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

فرصة جديدة

وأضاف سمو ولي عهد دبي: «أشكر فرق العمل التي أسهمت خلال الفترة الماضية في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة جديدة للبناء، والاستفادة من جاهزيتنا، وأدعو الجميع إلى المضي بخطى ثابتة وواثقة نحو مواصلة مسيرة الإنجازات، كما أشكر جهود فرق العمل التابعة لمطار دبي الدولي، وأعود أكرر لكم جميعاً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: القادم أفضل إن شاء الله».

وفي تغريدة لسموه على موقع «تويتر»، قال: «لسنوات يتصدر مطار دبي الدولي قائمة أهم المطارات بالنسبة لحركة السفر الدولية، وسنحافظ على هذه المكانة بجهود فرق لا تعرف سوى المركز الأول، ومتفائلون بقدراتنا على ترسيخ المكانة الاستثنائية لدبي في قطاع السفر والسياحة».

جولة تفقدية

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تفقد ظهر أمس مطار دبي الدولي، واطمأن على سير العمل، ومتابعة التحضيرات والتدابير الوقائية اللازمة قبل البدء باستقبال السياح الأجانب.

واطلع سموه على مباني الركاب، وصالات الانتظار، فضلاً عن الإجراءات والتدابير المتبعة لمعاملات مستخدمي المطار، ونظم وآليات العمل التي تطبق داخل المطار، لاسيما في حركة سفر ووصول الركاب.

والتقى سمو ولي عهد دبي بالمسؤولين وفرق العمل في المطار، مثمناً تفانيهم في عملهم وجهودهم لضمان جاهزية المطار التامة، وكفاءة العمل من أجل استقبال السياح، وفق أعلى درجات الحماية، وتسريع وتيرة عودة الحياة إلى قطاع الطيران والقطاع السياحي، الذي يلعب دوراً حيوياً في تنشيط العجلة الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي كأفضل مدن العالم، وأكثرها جذباً للزوار، وبما يضمن تربعه على قائمة أفضل مطارات العالم من حيث السلامة والأمان.

ورافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«مجموعة طيران الإمارات» رئيس مؤسسة مطارات دبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري.

ختم السفر الآمن

انضمت دبي رسمياً إلى قائمة الوجهات المختلفة حول العالم التي نالت «ختم السفر الآمن»، الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة للمرة الأولى، ويعني ضمان سلامة المسافرين، وتوافر التدابير الوقائية اللازمة لهم ضد فيروس كورونا المستجد، ويتيح للمسافرين التأكد من التزامات الحكومات والكيانات المختلفة داخل الوجهات التي يزورونها.

واتخذ مطار دبي الدولي مجموعة من التدابير المدروسة والإجراءات الوقائية الخاصة بالمسافرين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم ومنعاً لانتشار الفيروس، ولتوفير أعلى مستويات الأمان تزامناً مع استقبال السياح في الإمارة.

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