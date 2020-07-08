«طاقة» تنجز صفقة تمويل لإنشاء محطة توليد في الفجيرة بـ 4.2 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس، عن إنجاز صفقة تمويل لإنشاء محطة الفجيرة (F3)، التي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في دولة الإمارات، حيث ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2.4 غيغاواط، وهو ما يعادل توفير الكهرباء لـ380 ألف منزل في الدولة.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الإنتاج الأولي بحلول صيف عام 2022، على أن تصل إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة بحلول صيف 2023.

وأفادت «طاقة» في بيان بأن إنجاز صفقة التمويل هذه يأتي بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقيّة المساهمين في كل من مؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة «ماروبيني» اليابانيّة، حيث ستمتلك كل من «طاقة» و«مبادلة» حصة 60% في المشروع، في حين ستمتلك «ماروبيني» الـ40% المتبقية.

الكلفة

وتبلغ الكلفة الإجمالية المقدّرة للمشروع نحو 4.2 مليارات درهم، بتمويل خارجي من مجموعة من المصارف التجاريّة الدولية متعددة الأطراف، بما في ذلك «بنك اليابان للتعاون الدولي»، و«بنك بي إن بي باريبا»، و«بنك ميزوهو»، و«مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية»، و«سوميتومو ترست بنك»، و«ستاندرد تشارترد بنك».

أكبر محطة

وقال فريد العولقي، الذي تم تعيينه أخيراً في منصب المدير التنفيذي لعمليات توليد الطاقة في شركة «طاقة»، إن «محطة الفجيرة (F3) لإنتاج الطاقة تعتبر مشروعاً آخر من المشروعات المهمّة لـ(طاقة) ولشركاتها المولّدة للطاقة، بعد عملية دمج الأصول مع مؤسسة أبوظبي للطاقة».

وأضاف أنها ستكون أكبر محطة طاقة تعمل بالغاز في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن استخدامها لتقنيات الدورة المركبة المتقدمة يجعلها واحدة من أكثر محطات الطاقة كفاءة في المنطقة.

تجاوز التحديات

من جهته، قال مدير قطاع المرافق الحيوية في «مبادلة»، محمد الحريمل الشامسي، إن «مشروع محطة الفجيرة (F3) يقدم دليلاً آخر على إمكانات دولتنا، وقدرتها على تجاوز التحديات الصعبة، والاستمرار في تلبية احتياجات مجتمعنا». وأضاف أن «إنجاز صفقة تمويل مشروع بهذا الحجم لا يعكس فقط الجدوى الاقتصادية للمشروع، بل يؤكد قوة الجهات المشاركة فيه».

وتابع الشامسي: «نحن في (مبادلة) فخورون بالتعاون مع (طاقة) وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة (ماروبيني) في تنفيذ هذا المشروع، الذي يعد من أهم مشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات».

إنجاز مهم

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي، إن «إنجاز صفقة تمويل هذا المشروع يعتبر إنجازاً مهماً سيمكننا من البدء في أعمال بناء المحطة، حيث عكست الشروط المالية للتمويل مستوى عالياً من التنافسية لم نشهده من قبل».

وأضاف: «لقد نجحنا في بناء شراكات مثمرة، أسهمت في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من المضي قدماً في تنفيذ مشروعات كبرى، ولعب دور محوري في تحقيق الاستدامة والارتقاء بمعايير كفاءة الطاقة، وخفض البصمة الكربونية».

استدامة القطاع

في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم أعمال الطاقة في «ماروبيني»، ساتورو هارادا، إن «مشروع تطوير محطة الفجيرة (F3) يعتبر سادس مشروعات إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل التي تقوم الشركة بتنفيذها في دولة الإمارات، ما يؤكد التزامنا بدعم استدامة قطاع الطاقة في الدولة».

صفقة ناجحة

يشار إلى أن إنجاز صفقة تمويل مشروع إنشاء المحطة الجديدة، يأتي بعد الإعلان عن صفقة «طاقة» الناجحة مع مؤسسة أبوظبي للطاقة أخيراً، والتي أثمرت عن إنشاء ثالث أكبر شركة مدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أفضل 10 شركات مرافق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المنظمة.

أكثر كفاءة

يقع مشروع محطة الفجيرة (F3) في منطقة «قدفع» التابعة لإمارة الفجيرة، في موقع يتوسط المحطتين العاملتين حالياً (F1) و(F2) لتوليد المياه والكهرباء في الإمارة.

وتعتمد المحطة الجديدة على أحدث تقنيات التوربينات الغازية من الفئة «JAC» التي توفرها شركة «ميتسوبيشي لأنظمة الطاقة الثقيلة»، لتعمل بنظام يعتبر الأكثر كفاءة في المنطقة فور إنشائها.

• «طاقة» و«مبادلة» ستمتلكان حصة 60%، بينما تمتلك «ماروبيني» اليابانية 40%.

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