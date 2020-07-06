1036 ترخيصاً جديداً للمتاجرة الإلكترونية في الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

وصل عدد التراخيص الجديدة لممارسة أنشطة المتاجرة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 1036 ترخيصاً، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في مؤشر إلى استمرار هذا النوع من التجارة الذي بات يعد الأسرع نمواً على مستوى العالم، ودولة الإمارات. وأظهرت الإحصاءات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، أن عدد تراخيص أنشطة المتاجرة الإلكترونية الصادرة خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري وصل إلى 112 ترخيصاً بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة مع إجمالي عدد التراخيص المسجلة في نهاية أبريل من العام ذاته. وفي ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين على المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات بالتجزئة، فإن من المتوقع بحسب دراسات متخصصة، زيادة نسبة نمو النشاط خلال الفترة المقبلة، وذلك لتلبية النمو المتواصل من المستهلكين على هذا النوع من الخدمة.

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