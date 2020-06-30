«اقتصادية أبوظبي» تغلق 167 منشأة تجارية خلال شهر

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأنها أغلقت 167 منشأة تجارية في الإمارة خلال يونيو الجاري، وذلك نظراً إلى عدم التزامها بالتعاميم الصادرة من الدائرة والإجراءات الاحترازية الواردة فيها بشأن مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الدائرة في تقرير أصدرته أمس، عن الحملات التفتيشية التي أجرتها في يونيو، أنها سحبت 2400 سلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع المنشآت المعنية، كما خالفت 908 منشآت، منها 146 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الدائرة، و762 منشأة أخرى لعدم التزامها بالتعاميم والشروط والضوابط وعدم الالتزام بوضع الأسعار على المنتجات.

وأشارت «اقتصادية أبوظبي» إلى أنها قامت بحملات شملت 45 ألفاً و220 منشأة في إطار الرقابة التجارية وحماية المستهلك، منها 23 ألفاً و494 تم تنفيذها على منافذ البيع والبقالات للتحقق من الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، ومراقبة الأسعار والتأكد من توافر المنتجات الاستهلاكية.

وأضافت أن الحملات شملت 6101 مركز لبيع الخضراوات والفواكه والأسماك للتحقق من الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومراقبة الأسعار، كما شملت 10 آلاف و113 مطعماً ومقهى وعربة متنقلة للتحقق من الالتزام بتطبيق عدم استقبال الزبائن داخل المطعم.

وتابعت الدائرة أن الحملات شملت أيضاً، 1489 صيدلية لمراقبة الأسعار والتحقق من توافر المستلزمات الطبية، فضلاً عن 890 نادياً رياضياً و675 محل صرافة، فيما كانت بقية الحملات متنوعة للتحقق من توافر المتطلبات والإجراءات الاحترازية على منشآت مختلفة.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد البلوشي، إن الدائرة شددت الرقابة ونفذت حملات تفتيشية خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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