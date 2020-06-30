تحذير من الإفصاح عن المعلومات الشخصية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حذّر المصرف المركزي، أخيراً، من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة غير معلومة، مع الحفاظ على سرية العنوان الشخصي والحساب المصرفي، وأي معلومات أخرى، كتلك التي تتعلق بالتأمين، والمعاشات، وتفاصيل الاستثمار.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل عمليات الاحتيال التي تستغل فترة فيروس كورونا المستجد، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو المكالمات الهاتفية، أو الزيارات المنزلية، سعياً للحصول على أموال أو معلومات شخصية.

ونصح «المركزي» الأفراد بحماية أنفسهم عبر رفض جميع عروض المنتجات أو الخدمات التي تأتي من أشخاص غير معروفين، أو لم يتم التحقق منهم، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو أي قنوات أخرى غير معروفة، داعياً إلى عدم الرد على الوعود التي ترد في الإعلانات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت، إضافة إلى الحذر من المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية المشبوهة.

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