«الإسلامي للتنمية» يدرج صكوكاً بـ 1.5 مليار دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحّبت «بورصة ناسداك دبي»، أمس، بإدراج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار أصدرها البنك الإسلامي للتنمية لدعم مبادرات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت البورصة في بيان، بأن عائدات الصكوك ستدعم تمويل المشروعات الطبية والاجتماعية والتجارية في العديد من البلدان الـ57 الأعضاء في البنك.

وتُعد هذه الصكوك، الثانية من نوعها التي تصدر تحت إطار عمل البنك المتعلق بالتمويل المستدام، بعد أول صكوك خضراء له في السنة الماضية، وهي أول صكوك استدامة حاصلة على تصنيف ائتماني ممتاز بدرجة (AAA)، وأول صكوك مرتبطة بمكافحة فيروس «كورونا في أسواق رأس المال العالمية، ما يرفع عدد صكوك البنك المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 12 إصداراً بقيمة 16.14 مليار دولار.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «الإدراج يثبت فعالية التعاون العالمي في أسواق رأس المال الإسلامي، من أجل حماية وتحسين أحوال الأفراد وتحفيز التنمية الاقتصادية، كما يعزّز هذا الإدراج مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

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