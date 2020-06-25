ريم الهاشمي: استئناف السفر تجسيد لإسهام دبي في استدامة نمو الاقتصاد العالمي

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، إن العمل مستمر في موقع المعرض بوتيرة منتظمة، في إطار تنظيم الحدث الاستثنائي، واستضافة العالم أجمع في أكتوبر 2021، مشيرة إلى أن قرار استئناف عمليات السفر الدولي، أمام مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، يجسد دور دبي في الإسهام في استدامة النمو الاقتصادي العالمي، والتغلب على تداعيات جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وأضافت الهاشمي أن «(إكسبو 2020 دبي) يكون حدثاً مميز للتعاون الدولي والعمل المشترك تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، من أجل التغلب على تحديات الحاضر والمستقبل»، لافتة إلى أن «إكسبو 2020» سيكون فرصة متميزة لتعزيز العمل المشترك واستخلاص الدروس الملهمة من نماذج العمل الجماعي في مواجهة التحديات.

استئناف السفر

وتفصيلاً، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020دبي»، ريم الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قرار استئناف عمليات السفر الدولي أمام مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، وتشريع أبواب دبي أمام رجال الأعمال والسياح، اعتباراً من السابع من يوليو المقبل، مع اتخاذ تدابير دقيقة لضمان صحة وسلامة المسافرين والمجتمعات، يجسد دور دبي في الإسهام في استدامة النمو الاقتصادي العالمي والتغلب على تداعيات جائحة فيروس (كورونا) المستجد، ويحفز على مزيد من التواصل والتعاون بين شعوب العالم، اللذين باتا أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لوضع حلول مبتكرة للتحديات المشتركة».

وأضافت الهاشمي أن «التحديات موجودة، ولا يُخفى على أحد أن المرحلة التي يمر بها العالم نتيجة جائحة (كورونا) هي مرحلة صعبة، لكننا يحدونا الأمل ونتسلح دوما بالعلم والعمل، من أجل التغلب على تلك التحديات وتحويلها إلى فرص، كما علمتنا قيادتنا الرشيدة»، مشيرة إلى أنه «في هذا الإطار نعمل على الاستفادة من الدروس التي علمتنا إيّاها جائحة (كورونا)، لتعزيز التعاون بين دول وشعوب العالم، لإعادة الازدهار تدريجيا إلى جميع القطاعات المتأثرة والمهمة في دعم الاقتصاد العالمي».

وعن الأعمال في «إكسبو 2020 دبي»، قالت الهاشمي: «يستمر العمل في موقع (إكسبو 2020 دبي) بوتيرة منتظمة متكيفاً مع الأوضاع الجديدة، ونحن على يقين بأن الإنسانية قادرة على تجاوز جميع التحديات بالتعاون والأفكار الخلّاقة».

حدث استثنائي

وأضافت: «نحن ماضون في طريقنا نحو تنظيم حدث استثنائي، تتضافر جهودنا مع جميع الدول المشاركة لتحقيق رؤيتنا المشتركة، وقد أبدى جميع المشاركين التزامهم بهذا، انطلاقا من الثقة الراسخة بدبي ودولة الإمارات، وسنستضيف العالم أجمع في أكتوبر 2021».

وتابعت: «صار العالم اليوم في حاجة ماسة إلى إكسبو دولي أكثر من أي وقت مضى. وسيكون (إكسبو 2020) حدثاً مميزاً للتعاون الدولي والعمل المشترك، تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، من أجل التغلب على تحديات الحاضر والمستقبل».

وبخصوص دور «إكسبو» في تعزيز التفاؤل بالمستقبل، قالت الهاشمي: «إن ما شهدناه من تضامن وتعاون بين المشاركين في رحلة التحضير لـ(إكسبو 2020 دبي)، وفي قرار التأجيل بسبب الجائحة، أمر يدعونا إلى التفاؤل»، مضيفة أننا «نعمل مع جميع المشاركين على أن يكون (إكسبو 2020) حدثاً استثنائياً للتعاون، نصنع من خلاله مستقبل أفضل، ويشجع على مواصلة العمل والإنجاز». وتابعت: «سيكون (إكسبو 2020) فرصة متميزة لتعزيز العمل المشترك، والتركيز على ما يجمعنا، واستخلاص الدروس الملهمة من نماذج العمل الجماعي في مواجهة التحديات».

فريق واحد

وعن دور المؤسسات والشركاء، قالت: «نعمل منذ سنوات بجد كفريق عمل واحد، لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وطموحات شعبنا، لتنظيم الحدث الأكثر تميزاً في تاريخ الحدث الدولي، وتتضافر جهودنا مع جهود القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والدول المشاركة والشركاء، الذين يقدمون لنا دعماً غير محدود، جاعلين من (إكسبو 2020) مكاناً مثالياً يسخّر جميع التقنيات لتعزيز الإبداع والابتكار».

وأضافت: «سنحتفل إن شاء الله بمشاركة العالم في هذه الرحلة إلى المستقبل الجميل، وسنرحب بالزوّار في دولة الإمارات، لنتواصل معهم ونعمل وننجز ونتشارك لحظات الفرح والاحتفاء بأروع الابتكارات والحلول التي تخدم الإنسانية».

وعن كيفية تمثيل «إكسبو 2020» لدولة الإمارات أمام العالم، قالت الهاشمي: «(إكسبو) حدث يمثل دولتنا الحبيبة أمام العالم، والكل في دولة الإمارات يترقب أكتوبر 2021 ليرحب بشعوب العالم، ويطلعهم على معدن الإنسان الإماراتي الأصيل والمحب للعمل والإنجاز مهما كانت الظروف والتحديات، الذي سيحتفي بالإبداعات والابتكارات والفنون، وسيشارك في تدشين مرحلة جديدة من النمو والتطور، واستضافة الأحداث العالمية الضخمة، وجميعنا اليوم نتطلع إلى عالم تجمعه أُطر أوسع للتعاون والاتحاد، بعد تغلّبنا على هذه الأوقات الصعبة بالنسبة لنا جميعاً».

ازدهار جميع القطاعات

قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020دبي»، ريم الهاشمي، إنه «بحلول (إكسبو 2020 دبي) في العام المقبل، سنرى ازدهار جميع القطاعات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ونحتفل بكل الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الأرض والفضاء، ونفتخر ونحافظ على سُمعة دولتنا الطيبة التي مدّت يد العون لكل من طلب العون، أو لم يطلبه، لمواجهة تداعيات فيروس (كورونا) المستجد. وسنحتفل بكل اعتزاز بمرور 50 عاماً ذهبية من المحبة والتعاون والعمل الجاد، لتعزيز مكانة بلدنا الحبيب بين الأمم بلداً لا حدود لطموحاته، ولا حدود لمحبته لكل من أراد له الخير».

ريم الهاشمي:

«العالم اليوم صار في حاجة ماسة إلى إكسبو دولي أكثر من أي وقت مضى».

«التحديات موجودة، لكننا نتسلح بالعلم والعمل للتغلب عليها وتحويلها إلى فرص».

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