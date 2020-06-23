"مضياف" ينظم دورات عن بُعد لتوطين القطاع السياحي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

ينظم فريق "مضياف" لتوطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة مؤسسة التعليم المهني التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عدد من الدورات التدريبية المجانية بنظام التعلم عن بعد، والتي تستهدف الراغبين بالعمل في القطاع السياحي بمختلف مجالاته من مواطني الدولة، وذلك ضمن إطار استراتيجية تفعيل دور المؤسسات التعليمية للوصول إلى طلابها والراغبين بمواصلة التعلم عن بعد في ظل الظروف الراهنة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت مدير إدارة توطين القطاع السياحي في الكلية، مريم المعيني: "قام فريق مضياف بطرح مجموعة من البرامج التدريبية بنظام التعلم عن بعد والتي تغطي مجالات متعددة من المهارات الفنية والسلوكية لما لهذه الدورات من تأثير إيجابي في بناء المعارف وصقل مهارات المنتسبين ومن ثم تشكيل قاعدة معرفية ومهارية لدى المواطنين الشباب تدعم حياتهم المهنية".

وأضافت المعيني: "تأتي هذه البرامج كجزء من جهود فريق مضياف الرامية إلى طرح مبادرات مفيدة وشاملة تعزز التعلم عن بعد، وتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا بما يدعم الإرتقاء بمستوى المهارات للمواطنين الشباب".

ومن البرامج التي تم تنظيمها، تطوير الإحترافية في التعامل، وتطوير العلاقات المهنية لتحقيق النجاح، والتميز في خدمة المتعاملين، والإدارة الفعالة للوقت، ومهارات العروض التقديمية، والتعامل مع السلوكيات الصعبة، بالإضافة إلى دورات التطوير الذاتي مثل غير خريطتك الذهنية، وثبت إنتصارك.

وتجدر الاشارة إلى أنه منذ بدء تنفيذ البرامج شارك أكثر من 290 منتسباً في 8 دورات تدريبية تضمنت العديد من الموضوعات الاجتماعية الهادفة، وتشهد هذه الدورات تزايداً وطلباً كبيراً من المهتمين، حيث يتوقع تسجيل المزيد من الراغبين في الحصول على هذه البرامج خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وهي متاحة للمواطنين المهتمين حيث يمكنهم التسجيل في منصة مضياف (recruitment.medyaf.ae) واختيار تنمية المهارات او عن طريق ارسال بريد الكتروني على medyaf@dct.ac.ae بعنوان "دورات مضياف". وتبلغ مدة كل برنامج حوالي ساعتين وهي متاحة بالمجان للمواطنين المسجلين في قاعدة بيانات مضياف من الباحثين عن عمل وكذلك طلبة الجامعات والكليات على مستوى الدولة، بالإضافة إلى إمكانية إلتحاق المواطنين الذين تم استقطابهم وتوظيفهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين عبر برنامج مضياف للعمل في مختلف الجهات ضمن القطاع السياحي، والتسجيل في تلك البرامج.

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