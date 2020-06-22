الإمارات الـ 19 عالمياً ضمن مؤشر «كيرني» للثقة بالاستثمار الأجنبي

المصدر: أبوظبي - وام

تبوّأت دولة الإمارات المرتبة الـ19 عالمياً في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2020 الصادر عن شركة «كيرني»، محققة صعوداً من المركز 21 الذي بلغته في آخر إصدار من المؤشر عام 2017. ويعكس تصنيف الدولة الشعور الإيجابي لدى المستثمرين، استناداً إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال وغير ذلك.

وأسهمت السياسات الحكومية الإيجابية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، في جعل الإمارات واحدة من أكثر الوجهات الأجنبية جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، من بينها إقرار الملكية الأجنبية بنسبة 100% في 13 قطاعاً من القطاعات الاقتصادية، منها التصنيع والزراعة والطاقة المتجددة، وكذلك النشاط القوي في قطاع التكنولوجيا الذي يحل في المرتبة التالية بعد شركة «أوبر» الأميركية لمشاركة المركبات التي استحوذت على شركة «كريم نتوركس» لخدمة حجز السيارات عبر الإنترنت مقابل 3.1 مليارات دولار.

وقال الشريك في معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني» الشرق الأوسط، رودولف لومير: «يحقق التزام الإمارات بالحوكمة الرشيدة والابتكار والبنية التحتية وبيئة الأعمال في الوقت الحالي أرباحاً واضحة في مدى جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية»، مثمناً الاستجابة الفعالة للغاية من قبل الإمارات للأزمة الراهنة التي يشهدها العالم.

وتوقّع لومير أن تستفيد الإمارات في هذا الشأن أيضاً من دخول اتفاق التجارة الحرة للقارة الإفريقية (AfCFTA) حيز التنفيذ، من خلال توافر فرص تجارية جديدة مع الدول الإفريقية.

يُذكر أن مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2020، لم يتضمن سوى ثلاث أسواق ناشئة هي: دولة الإمارات والصين والبرازيل.

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