مصرفي: «المركزي» يدرس تمديد تأجيل أقساط قروض المشروعات 6 أشهر

عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

كشف الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبد الله، أن المصرف المركزي يدرس حالياً تمديد فترة تأجيل أقساط القروض المستحقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستة أشهر أو أكثر.

وأكد في ندوة عن بُعْد نظمتها «جمعية رواد الإعمال الإماراتيين» حول القطاع المصرفي في ظل جائحة «كوفيد -19»، أن «المركزي» حدّد معايير لتأجيل القروض، ووضع عقوبات وغرامات على البنوك التي يثبت رفضها تأجيل أقساط القروض.



بدورهم، استعرض المشاركون في الندوة، واقع المشروعات الصغيرة، والتحديثات التي تواجهها حالياً، متوقعين أن تتعافى الشركات الوطنية الصغيرة من الجائحة بشكل أسرع من الشركات الأخرى.

تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبد الله، إن المصرف المركزي يدرس حالياً تمديد فترة تأجيل أقساط القروض المستحقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستة أشهر أو أكثر.



وأضاف في ندوة عن بُعْد نظمتها «جمعية رواد الإعمال الإماراتيين» حول القطاع المصرفي في ظل جائحة «كوفيد -19»، أن على رواد الأعمال أن يطمئنوا إلى أن البنوك لن تطلب الأقساط المستحقة لأشهر مقبلة عدة، لافتين إلى أن المسؤولين في الدولة، والمصرف المركزي على علم بالتحديات التي تواجهها العديد من القطاعات مثل السياحة التي تحتاج ستة أشعر تقريباً للتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد ــ 19».



وأوضح عبد الله، رداً على شكاوى رواد أعمال مواطنين بشأن رفض بنوك تأجيل أقساط قروض خاصة بمشروعاتهم، إن «المركزي» حدد معايير لتأجيل القروض، ووضع عقوبات وغرامات على البنوك التي يثبت رفضها تأجيل أقساط القروض، في وقت شكلت فيه بنوك عدة لجاناً لتسريع عمليات التأجيل.

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