«المركزي»: 320 ألف عميل استفادوا من خطة الدعم وتأجيل الأقساط

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف المصرف المركزي أن عدد العملاء الذين استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي، بجانب من تم تأجيل أقساطهم الخاصة بالقروض خارج الخطة، بلغ 320 ألف عميل حتى الآن.

وذكر «المركزي»، في بيان، أن البنوك أجّلت أقساط عملاء خارج خطة الدعم بقيمة ثمانية مليارات درهم، لافتاً إلى أن البنوك سحبت، حتى الآن، 44 مليار درهم من تسهيلات السيولة البالغة 50 مليار درهم، بما نسبته 88%.

وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي، في بيان، أمس، بأن «مجلس إدارته عقد اجتماعه السادس لسنة 2020 عبر الاتصال المرئي، أول من أمس، حيث استعرض استخدام خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، ولاحظ التقدم المحرز في عملية السحب من تسهيلات السيولة، وتأجيلات السداد التي منحتها البنوك للعملاء المؤهلين»، موضحاً أن «نسبة سحب البنوك العاملة في الدولة من تسهيلات السيولة الممنوحة لها، بلغت نحو 88% من مجموع التسهيلات البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 44 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه».

وأضاف أن عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي بلغ 26 بنكاً، منها 17 بنكاً سحبت 100% من التمويل الممنوح لها، فيما بلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140 ألف عميل، من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.

ووفقاً لبيان «المركزي»، فإن المجلس استعرض أيضاً تفاصيل الدعم للعملاء خارج نطاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، إذ بلغ عدد المستفيدين أكثر من 180 ألفاً، بتأجيل قروض تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ثمانية مليارات درهم.

إلى ذلك، أخذ مجلس إدارة «المركزي» علماً بجميع التدابير التي تم اعتمادها لمواجهة تداعيات وباء «كوفيد-19» من تسهيلات السيولة والإرشادات والتوجيهات الموجهة للبنوك لمساندة العملاء المتضررين.

واستعرض المجلس تقارير حول مراقبة النظام المالي، واختبارات قدرة القطاع المصرفي في الدولة على تحمل الضغط والتطورات المالية الكلية.

واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المتبقية المُدرجة على جدول أعماله، والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

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