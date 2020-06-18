«دبي الذكية» توسع شراكات «مشروع بيانات قطاع التجزئة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي الذكية عن التوسع في المشروع المشترك الذي أطلقته أواخر العام الماضي حول «بيانات قطاع التجزئة» بالشراكة مع اقتصادية دبي، وجهات أخرى شبه حكومية وخاصة، وهدفت من خلاله إلى تعزيز أداء القطاع ووضع تصور واضح حول مزاياه وطبيعة زوار مراكز التسوق في دبي واهتماماتهم وتوجهاتهم، وبالتالي توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم التي تتناسب بشكل مثالي مع المجتمع الذي يعيشون فيه.

وأعلنت دبي الذكية، في بيان أمس، عن انضمام شركة «نتورك إنترناشونال» لحلول الدفع، للمشروع، وذلك للاستفادة من خبراتها بهذا المجال، وتقديم رؤية أوسع حول توجهات الإنفاق لدى المستهلكين. وتعمل دبي الذكية على المشروع مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ومجموعة «ماجد الفطيم»، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وأكدت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، على أهمية دور القطاع الخاص في تسخير قوة البيانات، والاستفادة منها لتطوير قطاع التجزئة، الذي يعد أحد أهم القطاعات الرافدة لاقتصاد دبي، والتي تتطلب بشكل مستمر توفير حلول مبتكرة للسكان بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة بشكل دائم.

وقالت: «تحقيقاً لأهداف (استراتيجية إشراك القطاع الخاص)، وبعد أن لمسنا الأثر الإيجابي العميق لدى شركائنا عند إطلاق المشروع الذي صممته دبي الذكية للاستفادة من البيانات في دعم قطاع التجزئة، وبهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، نعمل حالياً بشكل مشترك مع جميع الأطراف على توسيع نطاق المشروع».

من جانبه، قال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي: «يشكل قطاع التجزئة جزءاً أساسياً من اقتصاد إمارة دبي، وبما أننا الجهة الحكومية المعنية بصياغة وتطوير الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي من خلال دعم مختلف القطاعات، ندرك أهمية قطاع التجزئة، وإسهامه العالي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ودوره الحيوي في توفير مختلف الاحتياجات العامة».

وأضاف: «في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير وتنظيم وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد دبي، نرى أن هناك ضرورة لتوحيد الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص على نحو يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الخريطة العالمية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال زيادة فرص التعاون مع الكيانات الخاصة والعامة، وهذا هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال (مشروع بيانات قطاع التجزئة)، بالتعاون مع دبي الذكية».

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