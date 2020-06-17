14.5 مليـار درهــم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وأستراليا 14.5 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو نسبته 17.4%، مقارنة بعام 2018، ما يعكس الزيادة المضطردة في العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك وفقاً لأحدث التقارير التي أصدرتها إدارة السياسيات التجارية والمنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد.

وجاء إصدار التقرير انطلاقاً من الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات بأهمية تعزيز الانفتاح والتلاحم مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الثنائية في التجارة والاستثمار مع دول العالم، علماً بأن من مهام الوزارة تعزيز الوعي وتوفير المعلومات والمستجدات على صعيد التجارة الخارجية والسياسات التجارية الأخرى.

وأظهر التقرير أن المواد المعدنية الأولية من الألمنيوم، وكذلك اللحوم الطازجة والمبردة، تصدرت قائمة أكثر السلع في قائمة واردات دولة الإمارات من أستراليا، مشيراً إلى أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً، خلال السنوات من عام 2014 وحتى 2019.

ويعدّ اقتصاد استراليا من الأسواق المتطورة في العالم، حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1450 مليار دولار خلال عام 2019، وقد تصدرت استراليا قائمة الدول التي تتميز بأكبر متوسط ثراء لكل شخص بالغ.

ويسيطر القطاع الخدمي على الاقتصاد الأسترالي، حيث حازت البلاد ثامن أعلى قيمة إجمالية تقديرية للموارد الطبيعية، فيما تعدّ صناعة التعدين من أهم الصناعات النشطة فيها.

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