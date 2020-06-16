بنك الاستثمار يفصح عن إجراءات معالجة الخسائر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفصح بنك الاستثمار المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة والبالغة 2.2 مليار درهم.

وبين البنك في رسالة بعثها أمس إلى السوق، أنه سيستخدم الاحتياطي الخاص الذي سبق تخصيصه، بقيمة 450.7 مليون درهم، بجانب استخدام الاحتياطي القانوني وقدره 450.7 مليون درهم أيضاً من أجل إطفاء الخسائر.

وأكد البنك أن من شأن استخدام الاحتياطي تخفيض الخسائر المتراكمة إلى 41.3% من رأس المال المصدر.

وأرجع البنك الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الخسائر المتراكمة إلى ضعف كل من ممارسات الرقــــابة وإطــــار الحوكمة اللذين كـــــــانا ســـــــــائدين في البنك سابقاً، إضـــــــافة إلى الأوضــــــاع الاقتصادية الصعبة في بعض القطاعات، والتي أثرت سلباً على القـــــــــروض الممنـــــــــوحة مــــــن قبـــــــــل البنــــــــــــك، ما أدى إلى أخذ مخصصات كبيرة بين العامين 2017 و2018، إذ خصـــص البنك مبلغ 2.6 مليار درهم مقابل الديون المتعثرة، ما كبده خسائر بقيمة 1.6 مليار درهم.

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