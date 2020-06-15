غرفة دبي: إجراءات احترازية ذكية لعودة الموظفين بنسبة 100%

المصدر: دبي ـــ سامح عوض الله

عاد أمس موظفو غرفة تجارة وصناعة دبي إلى مكاتبهم التزاماً بقرار حكومة دبي بالعودة إلى المكاتب بنسبة 100%، حيث اتخذت غرفة دبي سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن من خلالها صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها. وبرز إلتزام كبير من قبل الموظفين بتطبيق الإرشادات الاحترازية، وخصوصاً بما يختص باستعمال الكمامات والقفازات ومواد التعقيم واحترام التباعد الاجتماعي والجسدي، في حين شكلت الإجراءات التي اعتمدتها الغرفة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين أساساً للخطة التي طبقت مع العودة الكاملة للموظفين.

وشملت الإجراءات المطبقة في الغرفة قياس درجة حرارة الموظفين عند دخول المبنى بجهاز متطور وحديث، واعتماد كاميرات ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبطاقات الدخول لتسجيل دخول الموظفين عوضاً عن البصمة، وإعادة ترتيب بيئة العمل والمكاتب لضمان التباعد الجسدي، وضع عوازل زجاجية بين مكاتب الموظفين لتوفير أقصى درجات الحماية، ووضع إرشادات وقائية وملصقات على الجدران والأرضيات في المصاعد والأماكن المشتركة، توفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم في كل طوابق المبنى والإلتزام باستخدامها طوال الوقت، وعقد جميع الاجتماعات الداخلية بين الموظفين عبر الاجتماعات الافتراضية من خلال برامج الاتصال المرئي، وتعقيم المكاتب قبل وبعد انصراف الموظفين.

ووجه مدير عام الغرفة، حمد بوعميم، رسالة داخلية إلى الموظفين، وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها مؤكدا فيها أن "غرفة دبي تتزين بعودة موظفيها، لنتابع معاً دعم المدينة التي نحبها جميعاً، واستمرارية الأعمال والاقتصاد، وخدمة مجتمع الأعمال. وقال بوعميم: "بينما نبدأ صفحة جديدة من مسيرتنا تحت توجيهات حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة، ستكون العودة إلى المكاتب دليلاً إضافياً على مرونتنا في توفير الخدمات للقطاع الخاص، ووعينا بالإجراءات الوقائية التي تتطلب منكم تطبيقها بحذافيرها من أجل صحتكم وسلامتكم وسلامة زملائكم وأحبائكم.

وقال بوعميم: "أثبتت قيادتنا أنها قيادة استثنائية نجحت بترسيخ مكانة الدولة الأولى عربياً وضمن أفضل دول العالم في مواجهة الفيروس، وهي نتيجة تعكس رؤية وجهود قيادتنا التي سخرت كل الإمكانات لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين والزائرين. متوجها بالشكر لكل من ساهم في الحفاظ على سلامتنا من خط دفاعنا الأول من الكوادر الطبية وطواقم الشرطة والإسعاف.

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