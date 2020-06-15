إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تحوّل الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن نجاحها في إطلاق جهات المرحلة الأولى من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك خلال مرحلة العمل عن بُعد التي أثبتت الوزارة خلالها المرونة والإبداع في التفكير، حيث تم التطبيق عن بُعد لحلول تقنية مختلفة، وذلك لمتابعة تطوير النظام المالي الاتحادي، واستخدام التقنيات المرئية لإقامة اجتماعات وتدريبات عن بُعد لمستخدمي النظام المالي الاتحادي، وإدراج نماذج استبيانات إلكترونية لجمع الملاحظات المتعلقة بجلسات التدريب والاختبار للتأكد من فاعليتها.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن المشروع يمثل خطوة مفصلية ترفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية، ومستويات الإدارة المالية العامة في الدولة، موضحة أن المرحلة الأولى من المشروع شملت كلاً من وزارة الاقتصاد، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة الاتحادية للضرائب، الهيئة الاتحادية للجمارك، ووكالة الإمارات للفضاء.

التخطيط الاستباقي

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حرص حكومة دولة الإمارات على التخطيط الاستباقي والاستراتيجي للمستقبل، من خلال تبني وإطلاق مشروعات رائدة ومبتكرة تدعم تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071، على المستويات كافة.

وأشار سموه إلى أن النجاح في إطلاق مشروع التحول المحاسبي يمثل خطوة جديدة على طريق تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، في توفير بنية تحتية مبتكرة ومتقدمة تعزز موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية.

تفاعل وتعاون

وثمّن سمو الشيخ حمدان بن راشد تفاعل وتعاون الجهات الاتحادية مع وزارة المالية في الإعداد لتنفيذ وإطلاق هذا المشروع الرائد، مشيداً بحرص هذه الجهات على الارتقاء بمستويات العمل الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

ولفت سموه إلى أن وزارة المالية ستواصل العمل مع شركائها لتطوير مبادرات استراتيجية إبداعية ومبتكرة، تعكس الريادة الإقليمية والعالمية للوزارة في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

جهود مستمرة

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن النجاح في إطلاق جهات المرحلة الأولى من مشروع التحوّل المحاسبي على أساس الاستحقاق، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم، جاء ثمرة الجهود المستمرة لفرق العمل في وزارة المالية، بالتعاون مع جميع الجهات الاتحادية، حيث عملت وزارة المالية على قيادة وتوجيه 36 جهة اتحادية خلال رحلة التحول.

ريادة في الأداء

بدوره، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن مشروع تطوير المحاسبة في حكومة دولة الإمارات من الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، هو خطوة بالغة الأهمية في مجال الإدارة المالية العامة، ومن شأنها أن تعزز ريادة الدولة في الأداء الحكومي والمالي والاقتصادي، تماشياً مع أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد.

منظومة التميز

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن المشروع يأتي ضمن منظومة التميز في العمل الحكومي، الذي سيقود إلى الارتقاء بالأداء وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك من خلال تطبيق أفضل المنهجيات المحاسبية لتطوير العمل المالي الحكومي، ورفع مستوى أداء وكفاءة قياس الأداء المالي.

المشروع يعد خطوة مفصلية تسهم في رفع كفاءة وفاعلية التخطيط المالي بالدولة.

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