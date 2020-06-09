«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند المستوى A

المصدر: رأس الخيمة ــ الإمارات اليوم

أعلنت وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك تأكيداً لنجاح توجهات الإمارة لأكثر من عقد من الزمن في هذا المجال.



ويأتي التصنيف الإيجابي مؤكداً للقوة المالية التي تتمتع بها الإمارة بما في ذلك الاحتياطات المالية القوية، وحجم الدين الحكومي المنخفض، وحصة الفرد المرتفعة من إجمالي حجم الناتج المحلي. كما يعكس الحفاظ على التصنيف، الاستقرار الذي تنعم به إمارة رأس الخيمة، ويدل على صحة الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة والقيادة فيها.

وأكد بيان صدر أمس أن التصنيف يأتي تتويجاً لمساعي الإمارة على مواصلة مسيرة نموها وتطوير قطاعاتها الحيوية، وتعزيز علاقاتها مع الهيئات والمنظمات الدولية. وتوفر هذه العوامل بيئة مشجعة وواعدة بالنسبة للمستثمرين والشركات القائمة في الإمارة حالياً، و كذلك تفتح آفاق جديدة للاستثمار في المستقبل.





ولفت البيان إلى حرص حكومة رأس الخيمة منذ فترة طويلة على اعتماد سياسة التحوط المالي التي أسهمت في مواصلة خفض نسبة الدين مقارنة بحجم الناتج المحلي.



وأوضح أن هذه المقاربة أثببت فعاليتها خلال العقد الماضي، مع استمرار الجهات الحكومية في الإمارة العمل على تحسين عملية جمع البيانات، وإعداد الموازنات، والتخطيط المالي والإداري بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية والنزاهة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المالية.





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