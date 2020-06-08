21 شركة إماراتية في قائمة «الأقوى أوسطياً» لعام 2020

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت «مجلة فوربس الشرق الأوسط»، عن أقوى الشركات العامة في الشرق الأوسط، وأكثرها نجاحاً لعام 2020.

وأكدت المجلة في بيان أمس، بأن التصنيف أعدّ بالاعتماد على بحوث معمقة تستند إلى بيانات أسواق المال في الدول العربية للشركات، وتحليل القيمة السوقية والمبيعات والأصول والأرباح.

ووفقاً للتصنيف، فقد تصدرت السعودية دول القائمة بواقع 33 شركة، تليها دولة الإمارات ممثلة بـ21 شركة. كما أظهر أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل ما نسبته 90% من القائمة، لتضم الكويت والبحرين سبع شركات في القائمة لكل منهما، في ما سجلت عُمان أربع شركات.

أما عن دول شمال أفريقيا، فضمت القائمة خمس شركات من مصر، وأربع شركات من المغرب، في ما أدرجت شركة أردنية واحدة فقط في القائمة، ولم تظهر فيه أي شركات لبنانية في التصنيف، إذ لم تفصح أي منها عن بياناتها المالية قبل 23 أبريل 2020.

كما تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية، القطاعات الممثلة في القائمة، بواقع 46 مؤسسة مالية، يليه القطاع الصناعي بواقع تسع شركات، في ما حل قطاعا العقارات والاتصالات في المرتبة الثالثة بواقع ثماني شركات لكل منهما.

وقالت رئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، خلود العُميان، إنه في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة السوقية للعديد من الشركات المدرجة في القائمة على مستوى المنطقة، فإنها مع ذلك لا تزال تظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف والاستمرارية، في ظل هذه الأوقات الصعبة.

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