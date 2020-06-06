مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات

المصدر: دبي-وام

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من مختلف إمارات الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يأتي القرار في إطار استراتيجية الدولة لتفعيل دور مجالس الإدارات وتعزيز دورها لتحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وفي ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسه.

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