مالك عقارات إماراتي يتنازل لمستأجر عن 1.5 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن توصله، ودياً، إلى حل نزاع إيجاري، تنازل فيه مالك عقارات مواطن لمستثمر مستأجر، عن 1.5 مليون درهم، بدلاً إيجارياً عن أربعة أشهر.

وأكد مالك العقارات أن ما قام به إرضاء لله تعالى، وجزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، وتتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم، مفضلاً عدم ذكر اسمه.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن الحلول الودية مقدمة على الإجراءات القضائية، في كل ما يتم تسجيله من قضايا خاصة بالمركز.

وكشف أنه اتخذ قراراً، منتصف الشهر الماضي، يتم بموجبه إحالة جميع القضايا التي يتم تسجيلها إلى «إدارة التوفيق والصلح»، للوصول إلى حلول ودية قبل نظرها من قبل قضاة المركز.

ولفت القاضي موسى إلى حل 30 قضية إيجارية بطرق ودية، منها قضية تبلغ مستحقاتها 4.5 ملايين درهم، تنازل فيها مالك عقارات مواطن لمستأجر عن قيمة إيجارية لأربعة أشهر بإجمالي 1.5 مليون درهم.

وأكد أن هذه المبادرات من قبل بعض ملاك العقارات من مواطنين وغير مواطنين ممن استجابوا للحل الودي، تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الإماراتي والمستثمرين، لاسيما أن هذه الفترة تتطلب تحمل كل منا بعضاً من المسؤولية المجتمعية.

وأوضح القاضي موسى أن «إدارة التوفيق والصلح» تتمتع بوجود مصلحين لديهم خبرة كبيرة في التوفيق والصلح بين الأطراف المتنازعة، ويحمل معظمهم شهادات دولية في هذا المجال. وأضاف أن القضايا التي يتم حلها ودياً، تعتمد على اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف العلاقة، وتعتمد من القاضي المشرف على الإدارة، وتكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي، أي قوة الحكم، فإذا أخل طرف بما ورد فيها، فإنه يمكن للطرف الآخر التقدم لإدارة التنفيذ بالمركز، لطلب تنفيذها، مثلها مثل الأحكام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news