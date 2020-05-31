رأس الخيمة تطلق حزمة محفزات اقتصادية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت حكومة رأس الخيمة، أمس، عن حزمة إجراءات تحفيزية وتسهيلات تشمل مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الإجراءات التحفيزية تنوعت وفق ثلاثة مستويات هي: إلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها، وتقديم الاستشارات، والمساعدة في التسويق بحسب طبيعة العمل في كل جهة.

ومن أهم الإجراءات التحفيزية: قرار إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها، وتمديد فترة تجديد الرخص التجارية 60 يوماً من تاريخ انتهائها، كما شملت حزمة الدعم إعفاءات من الرسوم المفروضة على تصاريح التسويق لمدة شهرين خلال العام الجاري في حال انتهاء الأزمة، وإعفاء الفنادق والمنتجعات والأنشطة السياحية من رسوم التسجيل التجاري خلال فترة الإغلاق.

بدورها، أعفت دائرة بلدية رأس الخيمة المستأجرين في الأسواق المملوكة من قبل البلدية من الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء شركات الإعلان من دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء الشركات من دفع أقساط التوثيق الإيجاري على مدى عام تبدأ من لحظة تجديد الرخصة، إضافة إلى الإعفاء من دفع رسوم تراخيص الإشغالات الخارجية للطرقات والمرافق العامة، وتخفيض رسوم إصدار البطاقات الصحية للعاملين.

من جهتها، أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية عن مبادرة تقوم على إعفاء جميع الشركات من غرامات المخالفات البيئية المرتكبة قبل 31 مارس الماضي، واقترحت على الشركات استبدالها بزراعة عدد من الأشجار على أن يتم تحديد هذا العدد بحسب قيمة كل مخالفة.

كما أعلنت الهيئة عن تخفيض نسبته 25% في قيمة المخالفات المفروضة على الشركات والمنشآت الصناعية التي لا يتجاوز إجمالي قيمة مخالفاتها البيئية 50 ألف درهم خلال الفترة بين الأول من أبريل و31 ديسمبر 2020.

من جهتها، قامت هيئة الموارد العامة بإصدار إعفاءات من الرسوم الخاصة بالمركبات التجارية لفئة المستثمرين، وذلك حتى مطلع أكتوبر 2020، إضافة إلى إعفاءات قدرها 50% على مخالفات (حماية) التي يتم دفعها حتى مطلع أكتوبر 2020 أيضاً، شرط أن تكون هذه المخالفات قد حدثت في وقت سابق لهذا الإعلان.

من جانبها، أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) حزمة من الحوافز، بهدف دعم الشركات العاملة تحت مظلتها والتي يزيد عددها على 15 ألف شركة، وذلك بما يشمل الإعفاء من تجديد الرخص التجارية لمدة ثلاثة أشهر، وخيارات مرنة للدفع المُقسّط، وإعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم بنسبة 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، وإعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد، وإعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات، وإعفاء تام من رسوم باقات التخفيض، وإعفاء تام من رسوم تغيير النشاط.

وأقرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إعفاء بنسبة 50% على تصاريح المعارض الخارجية حتى نهاية عام 2020، وإعفاء بنسبة 25% على المعارض الاستهلاكية والتخصصية المقامة بصالات مركز رأس الخيمة للمعارض حتى نهاية 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news