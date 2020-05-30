«إن آر تي سي فريش» توفر السلع الغذائية على منصة «إنستاشوب» في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم





أعلنت اقتصادية دبي عن تنسيق التعاون بين مجموعة «إن آر تي سي فريش» ومنصة «إنستاشوب» التجارية الإلكترونية، لتلبية الاقبال المتزايد على شراء الفواكه والخضراوات الطازجة.



وأفادت اقتصادية دبي في بيان لها أمس، بأن هذه المبادرة تأتي تزامناً مع العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات، وانسجاماً مع ارتفاع حجم الطلب على تسوق المواد الغذائية والاستهلاكية عبر المتاجر الإلكترونية.



ووفقاً لاقتصادية دبي، سيتمكن المستهلكون من خلال هذا التعاون المشترك، من الحصول على مجموعة كبيرة من الخضراوات والفواكه الطازجة عالية الجودة من «إن آر تي سي فريش» على منصة «إنستاشوب» من الساعة 12 ظهراُ وحتى 12 منتصف الليل، في ما سيتم الدفع مسبقاً عبر التطبيق لضمان سلامة المتعاملين ومندوبي التوصيل.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر المهيري: «يسعدنا تنسيق هذا التعاون البناء بين (إن آر تي سي فريش) و(إنستاشوب)، والذي ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع».



وأضاف: «لوحظ اقبال المستهلكين على استخدام التطبيقات الذكية، بديلاً عن الشراء التقليدي، كونها تشكل جزءاً من الإجراءات التي يتبعونها لتفادي الاختلاط بالآخرين»، لافتاً إلى أن التعاون سيسهم في التخفيف على المستهلكين من مواطنين ومقيمين في ظل هذه الأوقات والظروف الراهنة، بحيث يتم توصيل احتياجاتهم ومستلزماتهم بكل سهولة ويسر، وبطريقة آمنة وذات كفاءة عالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي»، محمد نصار، إن التعاون مع «إنستاشوب» سيمكننا من الاستفادة كثيراً من فرق التوصيل، لتزويد المزيد من المنازل بالمنتجات الطازجة، بدعم كامل من اقتصادية دبي.

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنستاشوب»، جون تسيوريس:«يسعدنا أن نضم (إن آر تي سي فريش) على منصاتنا والتأكد من أن كل أسرة في دبي لديها إمكانية الوصول إلى خدمة موثوقة لتوصيل المنتجات الطازجة».

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