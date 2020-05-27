اقتصادية دبي تستبعد 5 أنشطة ترفيهية من قرار إعادة الافتتاح

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

استبعد التعميم الصادر عن اقتصادية دبي، والخاص ببروتوكولات استئناف الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي لما بعد عيد الفطر، خمسة أنشطة ترفيهية من المجالات المشمولة بقرار عودة العمل، إذ لن يتم السماح لكل من الأنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميلاد والتجمعات الجماعية، وألعاب الأركيد، والمخيمات الصيفية والربيعية، وأنشطة لقاء الحيوانات، والأنشطة التفاعلية.

أنشطة مسموحة

وسمح القرار بمعاودة العمل لعدد من أنشطة الترفيه ابتداءً من اليوم الأربعاء، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتشمل هذه الأنشطة كلاً من حلبات التزلج، وسباقات الكارتينج، ومنصات المشاهدة، والمتاحف، و«ذا جرين بلانيت»، و«دبي دولفيناريوم»، و«سكي دبي»، و«الأكواريوم»، والعروض الحية الخارجية.

تدابير عامة

وأوضحت اقتصادية دبي أن التدابير العامة لدخول منشآت الترفيه ستتضمن السماح بدخول 50% فقط من المتعاملين في كل مرة بناًء على السعة الإجمالية للموقع (أربعة أمتار مربعة لكل زائر)، وارتداء الأقنعة، والسماح بدخول خمسة أفراد كحد أقصى من كل مجموعة فردية (عند كل دخول)، ووضع أجهزة التعقيم دون اللمس في الأماكن المخصصة لها (تغطية الطريق بأكمله من المدخل إلى المخرج)، فضلاً عن وضع مقاييس التباعد الاجتماعي (متران) بوضوح على جميع المناطق المرئية داخل المنشأة.

منطقة عزل

وتضمنت التدابير كذلك: التأكد من خضوع جميع من يدخل الموقع بمن فيهم الموظفون والمتعاملون للفحوص الإلزامية ولقياس درجة الحرارة، على أن يسمح للأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 12 و60 عاماً بالدخول فقط، ومنع دخول الموظفين /‏‏‏العملاء/‏‏‏ المتعاقدين ممن يعانون أعراضاً مرضية، والذين تزيد درجة حرارتهم على 37.5 درجة مئوية، إضافة إلى منع من يعانون مخاطر صحية عالية، والأفراد المصابين بمشكلات صحية معينة وأمراض مزمنة، وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع، وتوفير منطقة عزل إلزامية للحالات المشتبه فيها.

ونصحت التدابير المتعالمين بشراء التذاكر عبر الإنترنت، مع السماح بالدفع النقدي، وإلزام المنشآت بوضع إشارات التباعد الاجتماعي على أرضيات طوابير الانتظار، ووجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور، وإلزام موظفي شباك التذاكر بارتداء الأقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين (فوق القفازات) بعد كل معاملة، وتعقيم معدات شباك التذاكر، وآلات بيع التذاكر الذاتية كل ساعة.

ساعات عمل المكاتب والشركات

رفعت اقتصادية دبي سقف الإشغال في المكاتب والمباني الإدارية وخدمات الرعاية الاجتماعية إلى 50%.

وأوضحت أنه سيتم استئناف عمل المكاتب خلال ساعات العمل العادية بعد رمضان، مع زيادة سقف الإشغال 50% من المساحات المشتركة داخل المباني المكتبية، وزيادة سعة استيعاب الموظفين إلى 50%.

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