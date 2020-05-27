8 نقاط تنبغي معرفتها قبل توقيع عقد التأمين

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

تعد منتجات التأمين إحدى الوسائل، لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن له، وتعينه على تحمل الأعباء المالية الناتجة عنها.

ويمثّل عقد التأمين اتفاقاً بين شركة التأمين والعميل من أجل حصول العميل على مزايا تأمينية تتناسب مع إمكاناته مقابل سداد مبلغ مالي معين، وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي. وتختلف المنتجات من حيث الهدف والتغطية التأمينية، إلا أن هناك ثماني نقاط أساسية يجب على العميل معرفتها، والتأكد منها قبل توقيع عقد التأمين، وهي:

1- مزود الخدمة

هو إحدى شركات التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين، وقد تقدم شركة التأمين خدماتها عن طريق طرف ثالث يطلق عليه وكيل التأمين.

2- فترة التغطية التأمينية

هي الفترة التي يحق فيها للعميل الحصول على المزايا التأمينية المتفق عليها بموجب وثيقة التأمين، وكأصل عام تنتهي التزامات طرفي العقد بانتهاء فترة وثيقة التأمين، لذا على المؤمن له التأكد من تجديد الوثيقة قبل انتهاء صلاحيتها.

3- الأحكام والشروط

تجب قراءة شروط وأحكام وثيقة التأمين بدقة قبل توقيع العقد، والاستفسار عن جميع البنود غير الواضحة، تجنباً لوقوع أي خلاف مستقبلاً.

4- استثناءات وثيقة التأمين

يجب الانتباه إلى سقف التغطية التأمينية، والإلمام بالحالات الاستثنائية أو الأضرار التي لا تغطيها الوثيقة، أو بالتغطيات التي تندرج تحت بند (الإضافات) التي عادة تتم إضافتها بناء على طلب المؤمن له.

5- التزامات وحقوق كل طرف

تلتزم شركة التأمين بتوضيح حقوق ومسؤوليات كل طرف بشكل مبسط وواضح، والإجابة عن استفسارات المتعاملين، وعلى العميل أيضاً الإلمام بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد والتأكد من قدرته على الوفاء بها.

6- إجراءات تسوية المطالبات

تقوم شركة التأمين بتوضيح آلية تقديم المطالبات والمستندات المطلوبة لتسويتها، إضافة إلى توضيح أسباب رفض المطالبة في حال عدم الموافقة عليها.

7- قنوات التواصل

يجب على شركة التأمين الإفصاح عن عناوين مكاتب الشركة ووسائل الاتصال بها، مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني للشركة.

8- تقديم ومعالجة الشكاوى

توفر شركة التأمين وسائل لاستقبال شكاوى العميل واعتراضه على الخدمات والمنتجات المقدمة له، ومن ثم اتباع الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها وتسويتها بشكل عادل وفوري.

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