إجراءات ملزمة للمسافرين جواً في زمن الوباء

المصدر: أزاد عيشو - دبي

اتخذت شركات الطيران التي بدأت عملياتها على نطاق محدود مجموعة من التدابير والاشتراطات الملزمة بالتنسيق مع السلطات الصحية لضمان سلامة المسافرين والعاملين وذلك في إطار تقليل المخاطر الناجمة عن "كوفيد-19".

وبموجب المعايير الجديدة فقد أصبح ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) لزاماً على جميع المسافرين خلال مختلف المراحل بدءاً من الوصول إلى مبنى المطار، وفي هذه المرحلة عند الوصول، سيقتصر الدخول على الركاب وأفراد الطاقم والموظفين العاملين فقط، فيما سترصد كاميرات المراقبة الحرارية المثبتة في مواقع عدة، درجة حرارة جميع المسافرين.

ولضمان التزام المسافرين بالمحافظة على مسافة كافية تفصل بينهم وبين الأشخاص الآخرين أثناء إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تم تثبيت إشارات التباعد الجسدي على الأرض في المطار وفي مناطق الانتظار، وبالنسبة لبعض الناقلات فلا يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات في مقصورة الركاب، باستثناء الكمبيوتر المحمول والمستلزمات الشخصية، وذلك في إطار تسريع إجراءات الصعود والنزول والحد من الازدحام والتكدس المحتمل في المقصورة، فضلاً عن تطبيق برنامج خدمة معدل يشمل خدمات مبسطة للمأكولات والمشروبات لتخفف حركة الأطقم في الطائرة والاتصال بالمسافرين.

وسيُطلب من الركاب مراعاة بعض الإجراءات في جميع الأوقات والتي تتمثل مثل نظافة اليدين، عن طريق الغسيل بالماء والصابون أو استخدام مطهر كحولي.

وأوصى الاتحاد الدولي للنقل الجوي بتوفير خيارات الخدمة الذاتية لتسجيل الوصول المستخدمة من قبل الركاب قدر الإمكان للحد من نقاط الاتصال وقوائم الانتظار، ويشمل ذلك تسجيل الوصول عن بُعد (بطاقات الصعود الإلكترونية / المطبوعة في المنزل) ووضع الحقائب بشكل ذاتي (مع بطاقات الحقائب المطبوعة في المنزل) والصعود الذاتي، وأتمتة عمليات التحكم بالجوازات والجمارك من خلال استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية وتقنيات البيومترية، فضلاً تسريع إجراءات استلام الأمتعة لتمكين المسافات الاجتماعية عن طريق الحد من الازدحام والانتظار.

من جانبها، أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إياسا"، إخضاع الركاب لفحص درجة الحرارة، أما بالنسبة للمسافرين الذين تزيد حرارتهم عن 38 درجة مئوية أو أعلى، فينبغي تكرار الفحص مرة واحدة على الأقل لأغراض التأكيد، وإحالة الراكب التقييم الثانوي من قبل أخصائي صحة أو اتباع بروتوكول الفحص المتفق عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news