"الإمارات ريت": تخفيض إيجار المتضررين من أزمة "كورونا"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، في بيان له حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه عن مبادرة تخفيض الإيجار للمستأجرين الذين تأثروا بشدة من جائحة كوفيد 19. وتهدف المبادرة إلى مساعدة المستأجرين الذين هم في حاجة ماسة إلى تخفيض الإيجار، على شكل فترات مجانية أو تأجيل الشيكات المستحقة أو إعادة جدولة خطط دفع الإيجار، اعتمادًا على وضعهم المالي.

ومن جانبه قال رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أنتوني تايلور: "أولويتنا الآن هي تحديد من هم بحاجة ماسة إلى المساعدة المالية للتغلب على التأثير المستدام لجائحة كوفيد 19 في مختلف الشركات في إمارة دبي، حيث سنقوم بتقييم الوضع المالي لكل مستأجر يطلب المساعدة على حدة قبل الموافقة على إعادة هيكلة دفعات الإيجار التي تلبي متطلباته".

وتابع تايلور: "لا يستثنى أي قطاع في المنطقة من التأثر من الجائحة. ونريد أن نركز على المستأجرين الذين هم بحاجة ماسة لدعمنا، وتحديدهم وإيجاد حلول ذات تأثير ملموس عليهم. نسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع مستأجرينا بدلاً من رؤيتهم يخلون أصولنا بسبب تضرر أعمالهم، في ظل ظروف السوق الحالية وإيرادات الإيجار اللذان يعتبران أولوية قصوى. سيساعد نهجنا المستأجرين على الاستمرار في الحفاظ على أعمالهم، مع إتاحة الفرصة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت لتحقيق دخل إيجار مستدام خلال الأشهر المقبلة

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