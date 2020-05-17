سعر دقيقة الدفع المقدم لـ «المحمول» لم يتغير منذ 5 سنوات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن سعر دقيقة استعمال الهاتف المحمول «الدفع المقدم»، شهد ثباتاً في الدولة من دون أي زيادة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ 13 فلساً للدقيقة خلال الفترة بين عام 2015 ونهاية عام 2019.

وذكر تقرير «المعلومات والاتصالات» عام 2019، الصادر عن الهيئة أمس، أن هذا السعر شكل انخفاضاً بنسبة 63.8% عن سعر الدقيقة في نظام «الدفع المقدم» عام 2014.

وأوضح التقرير أن نسبة السكان الذين تم تغطيتهم بشبكة الهاتف المحمول بلغت 100%‏ منذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2019، فيما بلغ عدد الأسر التي لديها كمبيوتر مليوناً و256 ألفاً و694 أسرة في نهاية 2019. أما نسبة الأسر التي لديها كمبيوتر فبلغت 96.1% في نهاية عام 2019، مقابل 84% في عام 2012.

ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد الأسر التي لديها إنترنت في المنزل إلى مليون و296 ألفاً و297 أسرة في نهاية عام 2019، مقابل 753 ألفاً و504 أسر في عام 2012، كما ارتفعت نسبة الأسر التي لديها إنترنت في المنزل إلى 99.1%، مقابل 66% في عام 2008، و72% عام 2012.

وكشف التقرير أن أهم أنشطة الإنترنت، التي قام بها الأفراد من أي موقع، خلال ثلاثة أشهر هي: الحصول على معلومات عن السلع، والخدمات، والخدمات الصحية، ومعلومات من الهيئات الحكومية العامة، والتفاعل مع تلك الهيئات، وإرسال أو تلقي البريد الإلكتروني، فضلاً عن الاتصال الهاتفي عبر الانترنت، ووضع طلبات شراء سلع وخدمات، والأعمال المصرفية، والتعليم، وتحميل ألعاب فيديو، وأفلام وموسيقى، وبرمجيات، وقراءة كتب ومجلات.

وحول موقع استخدام الإنترنت، ذكر التقرير أن أكثر المواقع خلال السنوات الماضية هي: المنزل، ثم مكان العمل، ومكان الدراسة، ثم مواقع أخرى أقل استخداماً مثل: منزل شخص آخر، ومركز عمومي للإنترنت، ومركز تجاري للإنترنت.

96.1 %

نسبة الأسر التي لديها كمبيوتر في نهاية 2019، مقابل 84% في 2012.

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