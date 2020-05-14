799.7 مليون درهم تجارة أبوظبي الخارجية من الأدوية في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والصيدلية، خلال الربع الأول من العام الجاري، 799.7 مليون درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 589.6 مليون درهم، والصادرات بقيمة 85.6 مليون درهم، وإعادة التصدير بقيمة 125.4 مليون درهم.

وبلغ الوزن الإجمالي لتجارة أبوظبي الخارجية من المنتجات الدوائية والصيدلية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 2.3 ألف طن، وذلك من خلال 1469 معاملة، بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جهودها المستمرة، لتيسير حركة التجارة من الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه المنتجات، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم، الذي من شأنه توفير الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تصنف ضمن البضائع المقيدة، وفقاً لإجراءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي.

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