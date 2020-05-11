الخوري لـ«الإمارات اليوم»: لا زيادة لضريبة القيمة المضافة على 5%

المصدر: أمل المنشاوي -أبوظبي

أكد وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، لـ«الإمارات اليوم» أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القمية المضافة على النسبة المعمول بها حالياً وهي 5%، مؤكداً أيضاً أنه لا يوجد تغيير أو تعديل على ما تم إعلانه سابقاً في شأن عدم وجود خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة.

جاء ذلك تعقيباً على ما قامت به المملكة العربية السعودية، اليوم، من رفع نسبة القيمة المضافة إلى 15%، ضمن عدد من الإجراءات والتدابير لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا وما تركه من آثار سلبية على اقتصادات الدول.

وأشار وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إلى أن تركيز الوزارة حالياً ينصب في العمل مع كافة الجهات الحكومية وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وإعادة توجيه الموارد المالية للاستعداد للمستقبل ومواصلة النمو وضمان أمن وسلامة المجتمع والأفراد.

وقال الخوري: "نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة، لدعم كافة القطاعات الحيوية، عبر وضع برامج ومشاريع مبتكرة تعزز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية وتضع الإنسان في رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا. وقد حرصت دولة الإمارات على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، والتي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطنيوتمكين قطاعات الأعمال، لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في بداية شهر يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

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