أبرز 5 تطبيقات لإدارة الأموال والنفقات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتوافر العديد من التطبيقات للأشخاص الراغبين في مراقبة إنفاقهم والتحكم في أموالهم، حيث إن هذه التطبيقات توفر منافع عدة للمستخدمين، بما في ذلك تتبع وإدارة الأموال والنفقات، فضلاً عن وضع الأهداف، وتقييم التقدّم الذي يتم إحرازه، تعرف إليها.

وفي ما يلي أبرز خمسة تطبيقات لإدارة الأموال والنفقات:

1- Money Manager

يمكن من خلال هذا التطبيق تنظيم المعاملات المالية بشكل دقيق وتعقب الإنفاق اليومي بسهولة، كما يمكن من خلاله إدارة الميزانية الأسبوعية أو الشهرية أو حتى السنوية بكل بساطة. ويقدم التطبيق تقارير دقيقة للإنفاق والحساب للشهر والأسبوع وغيرها، والتذكير بالفواتير المقبلة.

2- EXpensify

يتيح تطبيق EXpensify مراقبة الفواتير والمستحقات، وهو بمثابة المساعد المالي الشخصي، حيث يمكن المستخدم من إدارة مصروفاته عبر تحديد مجالات الإنفاق. ويتوافر فيه خيارات تتيح إنجاز المهام الأساسية وتصفح النفقات، بما في ذلك خلال الأشهر الماضية، إلى جانب رسوم بيانية عن الميزانية.

3- Fast Budget

يساعد هذا التطبيق على التحكم في النفقات الشخصية أو العائلية، إلى جانب العديد من الأدوات التي تساعد المستخدم على إدارة أمواله بشكل أفضل، وتمكنه من التعرف إلى جميع المعلومات المهمة في لمحة، بما في ذلك الحسابات وبطاقات الائتمان، ويمكن تسجيل الإيرادات والمصروفات اليومية بطريقة سريعة.

4- Pocket Guard

يتيح هذا التطبيق الربط بين جميع الحسابات المالية وبطاقات الائتمان والبيانات المتاحة فيها، بما في ذلك من المدخرات والديون، الأمر الذي يساعد على عملية تتبع النفقات الشهرية، مقارنةً بالميزانية والموارد المالية المتاحة لدى المستخدم لتجنب تجاوزها، مع إمكانية تعقّب الفواتير والمصروفات والمدخرات، فهو لا يساعد في تتبع الميزانية فقط، بل خفض الإنفاق أيضاً.

5- Mint

يعدّ تطبيق Mint أحد أقدم تطبيقات الميزانية، مع مجموعة من المميزات، للمساعدة في تتبع وإدارة الأموال ومتابعة طريق الإنفاق، إذ يصنف التطبيق معاملات بطاقات الائتمان والخصم المرتبطة تلقائياً، ويتيح إنشاء ميزانية محددة، كما أنه ينبه المستخدم إذا ما قارب على تجاوزها، أو تعديلها، بما يتوافق مع الاحتياجات.

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