"الغاليريا جزيرة الماريه" يعلن عن تاريخ إعادة فتح مرافقه

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلن مركز التسوق "الغاليريا جزيرة الماريه" عن إعادة فتح مرافقه في 2 مايو 2020، وذلك وفقاً للتعميم الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أخيراً وفي إطار توجيهات سوق أبوظبي العالمي بصفته الجهة التنظيمية لجزيرة الماريه، وذلك بشأن إعادة تشغيل مراكز التسوق والمراكز التجارية بعد استكمال إجراءات الفحص اللازمة، حيث استوفى المركز بنجاح كافة المتطلبات الاحترازية للصحة والسلامة.

وبموجب هذه التحديثات التي صدرت أخيراً، فسوف يتسنى الآن للمرافق التي بدأت عملياتها فعلياً في "الغاليريا"، وهي متاجر التجزئة والصيدليات ومحلات السوبر ماركت، بدء عملياتها مجدّداً. وسوف تبدأ صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر استقبال عملائها للاستمتاع مجدداً بخدمات التصفيف والعناية بالأظافر وفق نظام الحجز المُسبق بما يضمن تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية اللازمة. وبالنسبة لمرافق الترفيه في المركز، مثل دور السينما ومناطق الألعاب، فسوف تظل مغلقة، فيما يُسمح لمحلات الطعام والمشروبات استقبال الزبائن في مجموعات بحد أقصى شخصين لكل طاولة، وبما لا يزيد عن 30% من الطاقة الاستيعابية لكل محل. وسوف تستمر هذه المطاعم في تقديم خدمات التوصيل إلى المنازل أول الاستلام في المحل، مع خيارات التوصيل من خلال الإنترنت إذا تطلب الأمر.

وفي معرض تعليقه على إعادة فتح "الغاليريا"، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة "مبادلة للعقارات والبنية التحتية"، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار": "تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي بإعادة تشغيل الأنشطة التجارية وفي إطار تدابير السلامة التي نتبعها، فنحن ملتزمون بحماية سلامة وصحة السكان والجهات المستأجرة والمتسوقين والموظفين جميعاً. ويسعدنا أن نستقبل الزائرين والمتسوقين مجدّداً، مع اتباع السياسات والتعليمات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وتأكيداً على ضمان سلامة الجميع فإننا سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب سوف نواصل التنسيق بشكل وثيق مع الجهات المعنية بما يضمن تطبيق تدابير السلامة، انطلاقاً من حرصنا على أن تبقى صحة وسلامة زائرينا في مقدمة أولوياتنا.

وفي إطار التأكد من تطبيق إجراءات السلامة في "الغاليريا"، فقد تم تثبيت أجهزة مسح حراري ورصد درجة حرارة الجسم في جميع مداخل المركز، بهدف فحص الزائرين والموظفين. كذلك يتم تطبيق برنامج صارم للتنظيف والتعقيم، مع التأكد من نشر أجهزة وعبوات تعقيم اليدين على امتداد عدة مناطق بالمركز، وفي داخل كل متجر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد خضع كافة الموظفين بالمركز لفحوصات الكشف عن فيروس "كوفيد – 19" حيث تم التأكد مع عدم إصابة أي موظف قبل العودة إلى العمل. كما سيتم إجراء فحوصات لقياس درجات حرارة الجسم بشكل منتظم خلال ساعات العمل. وتم تقييد السعة بمواقف السيارات إلى 50%، من خلال وضع علامات إرشادية للمواقف المسموح باستخدامها.

وفي إطار هذه الإجراءات الاحترازية التي وجّهت بها الجهات الحكومية المختصة، سيتم إلزام الزائرين والموظفين باستخدام الكمامات والقفازات للسماح لهم بالدخول إلى "الغاليريا". كما قامت إدارة المركز بالتأكد من تثبيت لوحات إرشادية في عدة أماكن، بما في ذلك المصاعد والسلالم الكهربائية للتذكير باتباع احتياطات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، حيث تم تخصيص طواقم عمل مدرّبة لخدمات الزائرين والأمن وسفراء مركز التسوق، وذلك للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بـ "كوفيد – 19"، ولضمان تطبيق احتياطات التباعد الاجتماعي بين الزائرين. وسوف تستقبل متاجر التجزئة المتسوقين مع التأكد من اتباع مسافة خمسة أقدام مربعة بين كل شخص، والإبقاء على غرف تغيير الملابس مغلقة، وعدم السماح باستبدال الملابس. وفي هذا الإطار، فقد تم فرض مسافة تباعد 2.5 متر بين الطاولات في المطاعم وساحات تناول الطعام، على ألا يُسمح بأكثر من شخصين على الطاولة الواحدة. كما يُفضل استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لتقليص أي اتصال مباشر، وتم فرض قيود على عمليات تجربة البضائع، بما في ذلك مستحضرات التجميل والأحذية. وتم تعطيل جميع الشاشات العاملة باللمس، فيما يُقتصر استخدام المصاعد الكهربائية على أصحاب الهمم أو ممن يستخدمون عربات الأطفال فقط. وبالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح بدخول كبار السن فوق الستين عاماً إلى "الغاليريا" حفاظاً على سلامتهم.

وسوف يواصل "الغاليريا" العمل عن كثب مع السلطات المختصة لدعم جميع المبادرات وتوفير بيئة تسوق آمنة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

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