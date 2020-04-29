الأسهم تغلق على المربع الأخضر لليوم الرابع في شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



نجحت مؤشرات أسواق المال الإماراتية العامة فى المحافظة على الصعود مع دخولها النصف الثاني من عمر الجلسة والاغلاق على المربع الأخضر لليوم الرابع في شهر رمضان .



وبالرغم من أن الارتفاعات التي سجلتها المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين كانت أقل من سابقاتها إلا أنها أسهمت في النهاية يتعزيز مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام التعاملات .



وكما كان متوقعا بحسب معطيات التحليل الفني فقد نجح المؤشر العام لسوق دبي المالي بتخطي حاجز قوي بعدما وصل الى 2004 نقاط بنمو نسبته 0.32% مقارنة باليوم السابق فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية الى 4221 نقطة بزيادة نسبتها 0.03% .

وواصل سهم اتصالات المرتفع الى 15.68 درهم تقديم الدعم لسوق العاصمة وذلك بالإضافة لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي الصاعد الى 3.54 دراهم.



أما في سوق دبي المالي فقد واصل أيضا سهم اعمار صعوده بالغا مستوى 2.74 درهم وتبعه سهم اعمار للتطويرالى 2.31 درهم وارابتك 69 فلسا وداماك 64 فلسا في حين سيطر الهدوء على غير العادة على حركة أسهم البنوك خلال هذه الجلسة.



وعلى مستوى حجم السيولة المتداولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي ابوظبي ودبي الماليين نحو 360 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 473 مليون سهم نفذت من خلال 7036 صفقة.

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