"الاتحاد للطيران" تشغّل رحلات خاصة إضافية من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تشغيل رحلات خاصة إضافية من أبوظبي إلى وجهات مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية.



وتمنح هذه الرحلات الخاصة المقيمين الأجانب الموجودين في الإمارات فرصة العودة إلى أوطانهم، وتسمح للشركة بنقل بضائع حيوية مثل المنتجات الطازجة، والأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل المواطنين الإماراتيين الموجودين خارج الدولة إلى أبوظبي.



ويمكن حجز هذه الرحلات عبر موقع الاتحاد للطيران etihad.com، أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، أو عبر الاتصال بمركز التواصل الخاص بـ"الاتحاد للطيران" على الرقم 971600555666+ من داخل الإمارات، أو عبر وكيل السفر المحلي أو وكالة السفر الإلكترونية.



كما يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة الإمارات أو قنصليتها في مكان إقامتهم.

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