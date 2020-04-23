«تعاونية الاتحاد» تخفّض أسعار 25 ألف سلعة بنسب تصل إلى 70%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت «تعاونية الاتحاد» بأنها ستخفض أسعار 25 ألف سلعة، تشمل منتجات غذائية واستهلاكية خلال رمضان المقبل، بنسب تصل إلى 70%، وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، أمس، أن التعاونية ستخفض الأسعار خلال ثلاث حملات متتالية، مشيراً إلى أن الحملة الأولى بدأت بالفعل يوم 20 أبريل الجاري، فيما ستستمر الحملتان الأخريان حتى نهاية شهر رمضان.

وقال الفلاسي إن التعاونية رفعت قيمة الدعم المرصود لتخفيض أسعار السلع في رمضان إلى 150 مليون درهم، كما رفعت قيمة المخصصات المالية لتعاقدات التوريد المخصصة لرمضان إلى 500 مليون درهم، وأكد أن هناك وفرة في عروض السلع الرمضانية بمستودعات التعاونية، متوقعاً أن تصل المبيعات خلال شهر رمضان إلى ما قيمته 700 مليون درهم.

وبين الفلاسي أن التعاونية ستعمل على تمديد أوقات عملها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، لتصبح من السابعة صباحاً وحتى الثانية صباحاً، وذلك مع صعوبة التشغيل على مدار اليوم للفروع في ظل تنفيذ عمليات التعقيم للفروع والمستودعات ومرافق التعاونية، في مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

ولفت إلى أن التعاونية تعمل على مدار اليوم للتواصل مع الموردين في أكثر من 50 دولة، لرفد مخزونها الاستراتيجي السلعي، وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بشكل كافٍ، حيث اتفقت مع الموردين على توريد المنتجات على مدار 24 ساعة ولسبعة أيام في الأسبوع، كخطة استباقية لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه.

وأضاف الفلاسي أن التعاونية على استعداد لتوفير المنتجات للمنافذ المنافسة، التي تعد شريكة في خدمة المجتمع، في حال نقصها في منافذها من خلال عقود توريد، لكون الوضع الحالي الذي يشهده العالم يحتاج إلى تكاتف الجهود بما يخدم الدولة.

وأفاد بأن المخزون الاستراتيجي للسلع في مستودعات التعاونية يكفي من أربعة إلى ستة أشهر في حالة الاستهلاك الطبيعي، مشيراً إلى أن التعاونية تعمل على ضخ كميات يومياً لدعم المخزون بقيمة خمسة ملايين درهم.

وذكر الفلاسي أن إجمالي المبيعات في فروع التعاونية ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19%.

وأشار إلى أن التعاونية خصصت مبلغاً أولياً بقيمة 17 مليون درهم، لدعم الإجراءات والمبادرات الوقائية لمواجهة جائحة «كورونا»، حيث أنفقت نحو ثمانية ملايين و522 ألف درهم حتى أمس، عبر عمليات التعقيم وتوفير الكمامات، إلى جانب توفيرها الدعم اللوجستي والإسهام في تنفيذ حملات توعوية لتثقيف أفراد المجتمع.

223 % نمواً في المبيعات الإلكترونية

أوضح الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، أن عدد المتسوقين الجدد، الذين قاموا بالتسوق من موقع التعاونية الإلكتروني، وصل إلى 61 ألفاً و664 مستهلكاً جديداً، منذ أول مارس الماضي وحتى 21 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المستلمة بشكل يومي ارتفع من 125 طلباً ليتجاوز 900 طلب بنسبة نمو بلغت 720%، فيما بلغت المبيعات للفترة ذاتها 14مليوناً و840 ألفاً و452 درهماً، بإجمالي 44 ألفاً و213 طلباً تم توصيلها إلى زبائن «تعاونية الاتحاد»، بنمو جاوزت نسبته 223% من إجمالي مبيعات موقع التجارة الإلكتروني، منذ بداية عام 2020 وحتى مارس الماضي.