«الاقتصاد»: قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن اعتماد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2020.



وتضم القائمة 122 نشاطاً في قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات، في ما يراوح رأس المال بين مليونين و100 مليون درهم بحسب النشاط.



وأوضحت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء حدد أن مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الاقتصادية المشار اليها يتخذ شكل «الشركة ذات المسؤولية المحدودة»، بما فيها شركات الشخص الواحد، والشركة المساهمة الخاصة، بما فيها شركات الشخص الواحد.

قطاع الزراعة



وتضم القائمة 19 نشاطاً في قطاع الزراعة، مع تحديد الحد الأدنى لرأس المال بما يراوح بين 7.5 و10 ملايين درهم، مع توضيح أن تسهم الأنشطة في استخدام تكنولوجيا حديثة، وتحقق قيمة مضافة عالية، وتسهم في البحوث والتطوير، واستيفاء متطلبات جهات الترخيص في الدولة. وهذه الأنشطة هي زراعة: الحبوب "قمح وذرة وشعير"، والبقوليات، والخضراوات والجذور والدرنات، وقصب السكر، ومحصولات الألياف، والأزهار والبراعم، والأعناب، والفواكه والحمضيات، والثمار التفاحية والثمار ذات النواة، فضلاً عن زراعة أشجار وشجيرات الفواكه الأخرى والجوزيات، والثمار الزيتية، والمحصولات العطرية ومحصولات العقاقير والصيدلانية، إضافة إلى أنشطة الدعم لانتاج المحصولات، وأنشطة الدعم للإنتاج الحيواني، وأنشطة محصولات بعد الحصاد، ومعالجة بذور للتكاثر، وزراعة الأحراج، وخدمات الدعم للحراجة.





الأنشطة الصناعية



كما ضم القرار 51 نشاطاً صناعياً برؤوس أموال تراوح بين مليونين و100 مليون درهم. وحدد القرار الأنشطة الصناعية المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وهي:





صناعة المنتجات الغذائية باستثناء صنع منتجات المخابز وصنع منتجات الألبان وصنع الاعلاف الحيوانية المحضرة.



صنع المشروبات باستثناء تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها.



صنع الملبوسات باستثناء تفصيل وخياطة الملبوسات الجاهزة وصناعة الملابس العسكرية.



صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة.



صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش.



صناعة الأسمدة الصرفة أو المركبة.



صنع اللدائن والمطاط التركيبي في اشكالها الأولية.



صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيماوية الزراعية الأخرى.



صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات المماثلة وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية.



صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور، ومستحضرات التجميل.



صناعة الأصماغ والمواد اللاصقة المحضرة.



صناعة أحبار الكتابة والرسم.



صناعة مواد كيماوية إتمام تجهيز المنسوجات والجلود.



صناعة الشرائح الفوتوغرافية والأفلام.



صناعة الجيلاتين ومشتقاته.



صناعة الزيوت الأساسية.



صناعة مستخلصات المنتجات العطرية الطبيعية.



صناعة مياه مقطرة عطرية.



صناعة الثقاب.



صناعة المساحيق ومعاجين اللحام.



صنع الألياف الاصطناعية.



صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.



صنع منتجات المطاط واللدائن.



صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.



صنع الفلزات القاعدية باستثناء صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية وسبك المعادن غير الحديدية.



صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات وصنع الأسلحة والذخائر.



صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية.



صنع المعدات الكهربائية.



صنع الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر باستثناء صنع آلات تجهير التبغ.



صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة.



بناء السفن التجارية.



صناعة أجزاء السفن والمنشات العائمة.



تشييد منصات الحفر العائمة أو المغمورة.



تشييد المنشآت العائمة.



بناء الحوامات.



بناء قوارب النزهة والرياضة.



صنع قاطرات "جرارات "وعربات السكك الحديدية.



صنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها، باستثناء صناعة الصواريخ الباليستية والموجهة العسكرية.



صنع معدات النقل غير المصنفة في موضع آخر.



صنع الأثاث.



صنع الالات الموسيقية.



صنع الأدوات الرياضية.



صنه الألعاب واللعب.



صنع الأدوات والمستلزمات الطبية التي تستخدم لعلاج الأسنان.



صنع منتجات أخرى غير مصنفة في موضع آخر.



تصليح وصيانة محركات القطارات.



تصليح وصيانة محركات السفن.



تصليح وصيانة السفن.



تصليح وصيانة القطارات ومعدات السكك الحديدية.



تصليح وصيانة محركات الطائرات.



تصليح وصيانة الطائرات.





قطاع الخدمات



كما حدد القرار 52 نشاطاً في قطاع الخدمات، وهي:



مكاتب الاستشارات القانونية، مع عدم الترافع في المحاكم الإماراتية وعدم القيام باي اجراء قضائي أمام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان القضائية والإدارية، وعدم أداء مهام التوثيق واخذ موافقة الجهات المعنية بالموافقة على الترخيص في الدولة، وأن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مشهوداً لهم بالتميز في هذا المجال.



الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر، ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية مع توضيح أنه يسمح فقط بأعمال التخطيط الضريبي للأعمال والاستشارات وإعداد ومراجعة الضريبة على الأعمال.



الأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها، على أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مشهود لهم بالتميز في هذا المجال.



أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان على أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مشهوداً لهم بالتميز في هذا المجال.

الأنشطة البيطرية



أنشطة البرمجة والحاسوبية والخبرة الاستشارية، وما يتصل بها من أنشطة علىأن يتم توفير فريق فني لايقل عن خمسة أفراد متخصصين في البرمجة مع نهاية العام الأول للشركة.





البحث والتطوير في المجال العلمي.



تأجير الآلات والمعدات الأخرى والسلع الحقيقية، باستثناء خدمات الإيجار والاستئجار الخاصة بالسيارات، على أن يكون الحد الأدنى للنشاط 78 مليون درهم.

تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة باستثناء الجمعيات التعاونية على أن يكون الحد الأدنى للنشاط 100 مليون درهم.



الإعلان.



أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.



أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة.



الاختبارات والتحاليل التقنية.



تصليح منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات باستثناء السفن البحرية والطائرات وغيرها من معدات النقل.



التنظيف العام للمباني.



أنشطة التصوير.



أنشطة التغليف والتعبئة.



تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية.



أنشطة التصميم المتخصصة.



خدمات الترجمة القانونية.



خدمات ترجمة الأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية.



خدمات ترجمة المطبوعات.



خدمات الترجمة الفورية.



تشييد المباني.



الهندسة المدنية.



أعمال الكهرباء والسباكة وغيرها من الأنشطة الانشائية، على أن يسمح في الأنشطة الثلاثة السابقة لمشروعات البنية التحتية التي تكون على نطاق واسع مثل المطارات، والطرق، السريعة والمرافق الرياضية.



إكمال المباني وتشطيبها.



أعمال الهدم وتحضير المواقع.



أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى.



تأجير الآلات ومعدات التشييد والبناء والهدم.



التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي.



التعليم الثانوي.



التعليم العالي وأنواع التعليم الأخرى، مع اشتراط في الأنشطة التعليمية استثناء التعليم العام والحصول على موافقة من السلطات المختصة المعنية بالتعليم لترخيص هذه الأنشطة، والالتزام بالضوابط والمعايير التي تحددها والالتزام بشروط ومعايير المرافق المدرسية وضمان مستوى عال من جودة التعليم.



الصرف الصحي.



معالجة النفايات وتصريفها.



خدمات معالجة آثار التلوث وحماية البيئة.



أنشطة المستشفيات.



الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 70 مليون درهم.



إدارة الفنادق.



إدارة المطاعم.



الأنشطة الإبداعية وعرض فنون الدراما "المسرح".



فرقة موسيقية.



السيرك.

خدمات تجميل الحدائق والمتنزهات.



أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية.



النقل المائي والبحري والساحلي للبضائع.



النقل المائي الداخلي للبضائع.



تأجير السفن التجارية.



إرشاد السفن وقطرها.



قطر بحري للزوراق والدراجات المائية والبحرية.



أنشطة الشركات القابضة في الملكية الفكرية.