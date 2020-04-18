«غرفة الشارقة»: «إكسبو دبي» حدث عالمي استثنائي سواء أقيم في 2020 أو 2021

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أعربت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تجديد التزامها ودعمها اللامحدود لـ«إكسبو 2020 دبي»، مؤكدة أن المعرض سيكون حدثاً عالمياً واستثنائياً بكل المقاييس، سواء كان في عام 2020 أو 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبد الله سلطان العويس: «سنكون على الموعد نستقبل زوارنا وضيوفنا بكل اعتزاز، ليرى العالم قدرتنا على إدارة الأحداث الاستثنائية»، مؤكداً أن «غرفة الشارقة» ستكون جزءاً من منظومة هذا الحدث الاستثنائي العالمي الذي سيحقق قيمة كبيرة للإنسانية للفرد والمجتمعات، من خلال تشجيع قطاع الأعمال بالإمارة على اقتناص الفرص المتاحة، فضلاً عن التنسيق مع الشركات والمصانع المحلية بضرورة وضع برامج وخطط الاستفادة من هذا الحدث الأضخم عالمياً، وتعزيز مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين، وإعطائهم الأولوية للمشاركة، وأن يكونوا جزءاً من تنظيم المعرض الذي سيعود عليهم بالفائدة في صقل مهاراتهم وخبراتهم.

وأضاف العويس: «ما يمر به العالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) يدعونا جميعاً إلى التكاتف والتعاضد للتغلب على هذه الحالة العالمية، وإن تم تأجيل الحدث، فإن هذا الأمر سيراعي ظروف مختلف الدول المشاركة لإعادة ترتيب أوضاعها، وتحقيق الحضور الأمثل لقطاعاتها الاقتصادية بعد تجاوزها تداعيات الوباء العالمي، بما يضمن المشاركة المستقبلية للدول والوفود والزوار بأعداد قياسية من أجل تلاقي العقول وصناعة المستقبل، عقب خروج العالم من الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها الآن، وبعد استئناف مختلف القطاعات نشاطها وإنتاجيتها بالطاقة الكاملة عالميا، ليصبح هذا الحدث من العوامل الأساسية الداعمة لتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الراهنة، ما يدفعنا جميعاً لمواصلة العمل بجد واجتهاد في التحضير لاستضافة المعرض وتأمين كافة المتطلبات اللازمة لتألقه».

من جانبه، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي: «نجدد التزامنا ودعمنا لاستضافة هذا الحدث العالمي على أرض الإمارات، كما يشرفنا أن نكون جزءاً من (إكسبو 2020 دبي) الذي سيُعطي دفعة قوية لترسيخ دور دولتنا كقوة مؤثرة على الخارطة العالمية»، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة.

وأكد أن هذا الحدث لا يستهدف الإمارات فحسب، بل يستهدف جميع الملهمين والمبتكرين على مستوى الدولة والعالم أجمع، فضلاً عن دورة المهم في إبراز الموارد البشرية الوطنية الفعالة والمتميزة التي تسام في تحقيق تواصل العقول وصنع المستقبل، من خلال بث روح التعاون والشراكة في العمل التطوعي، ودعم العمل الذي يساعد على تحقيق الريادة والنجاح المتميز منقطع النظير.

وشدد العوضي على أن «إكسبو 2020 دبي» مشروع وطني لجميع إمارات الدولة، مؤكداً التزام الغرفة في توفير كافة الامكانات المتاحة لتحقيق المشاركة الايجابية للقطاع الخاص ورواد الأعمال، لأن نجاحه هو نجاح للعالم أجمع.

وأضاف أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي اليوم في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كوفيد ــ 19»، جعلت أولويات الدول تتغير بسرعة فائقة، لتصبح صحة وسلامة الشعوب أولوية على ما عداها، مشيرا إلى أنه في حال تم التأجيل لـ«إكسبو 2020 دبي»، إلى عام 2021، فإن ذلك سيكون مختلفاً، كونه يتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، وانطلاق مسيرة الـ50 عاماً المقبلة.