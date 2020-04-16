توفير عيادات في منطقة مصفح لإجراء فحوص "كورونا" مجاناً للعمالة الوافدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أنه تقرر توفير عيادات بمنطقة مصفح في أبوظبي وذلك لإجراء فحوص فيروس "كوفيد -19" مجاناً للعمالة الوافدة، وذلك استكمالاً لسلسلة الإجراءات الاحترازية لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية لجميع أطياف المجتمع.



وأوضحت الدائرة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن على من تزيد أعمارهم على 50 عاماً، أو من تظهر عليه اعراض المرض، كالسعال وارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس، أن يتجه إلى العيادات لإجراء الفحص.



كما أكدت الدائرة أن هذه الخدمة متاحة للجميع، بمن فيهم المخالفون لأنظمة الإقامة.