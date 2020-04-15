«الوثبة للتأمين» تمنح القطاع الطبي تخفيضاً على أسعار خدماتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين عن تقديمها تخفيضاً بمقدار النصف على أسعار خدماتها، لجميع موظفي القطاع الطبي في دولة الإمارات، وذلك تكريماً لعملهم في الخطوط الأمامية من أجل حماية المجتمع من الإصابة بفيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وذكرت «الوثبة للتأمين» أنها خصصت حسماً بقيمة مليون درهم لمقدمي الرعاية الصحية وأي شخص يعمل في القطاع الطبي، بحيث يشمل جميع التأمينات الشخصية، مثل التأمين على المنزل، والسيارات، وتأمين التزلج على الماء، واليخوت، والسفر. ولفتت الشركة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخصم باستخدام الرمز الدلالي UAEHEROES عبر التطبيق وموقع الويب، ما يلغي الحاجة إلى عملية التفاعل وجهاً لوجه، ويسهم في تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس «كورونا».